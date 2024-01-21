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İzmir'de Sokakta Bıçaklanan Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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İzmir'de Sokakta Bıçaklanan Kişi Hayatını Kaybetti

İzmir'in Karabağlar ilçesinde Yıldız Caddesi'nde yürüyen Medet Ferhan Şengün (33), yanından geçen A.B.Y. ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.B.Y, yanındaki bıçakla Şengün'ü göğsünden yaralayarak olay yerinden kaçtı. Şengün, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Şüpheli A.B.Y, güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesi sonucu yakalandı. Şüphelinin, psikolojik rahatsızlığı olduğu iddia edildi.

İzmir\'de Sokakta Bıçaklanan Kişi Hayatını Kaybetti
21.01.2024 - 11:39,
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İzmir'in Karabağlar ilçesinde sokakta bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Yıldız Caddesi'nde yürüyen Medet Ferhan Şengün (33) ile yanından geçen A.B.Y. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine A.B.Y, yanındaki bıçakla Şengün'ü yaralayıp olay yerinden uzaklaştı.

Göğsünden yaralanan Şengün, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Ailesinin, Şengün hakkında yaklaşık 10 gün önce kayıp başvurusu yaptığı öğrenildi.

Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, şüpheli A.B.Y'yi yakaladı. "Kasten yaralama" ve "6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanuna Muhalefet" suçlarından kaydı bulunan şüphelinin, psikolojik rahatsızlığı olduğu iddia edildi.

Kaynak: AA
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Karabağlar, İzmir, Güvenlik, Cinayet, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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