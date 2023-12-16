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İzmir'de suç örgütlerine operasyon: 6 kişi tutuklandı - Son Dakika
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İzmir'de suç örgütlerine operasyon: 6 kişi tutuklandı

İzmir merkezli 2 ayrı suç örgütüne yönelik düzenlenen 'Kafes 18' operasyonunda gözaltına alınan 28 şüpheliden işlemleri tamamlanan 7 kişiden, suç örgütü lideri olduğu belirtilen İnanç Meçul'ün de aralarında bulunduğu 6 kişi tutuklandı.

İzmir\'de suç örgütlerine operasyon: 6 kişi tutuklandı
16.12.2023 - 06:36,
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İZMİR merkezli 2 ayrı suç örgütüne yönelik düzenlenen 'Kafes 18' operasyonunda gözaltına alınan 28 şüpheliden işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk 7 kişiden, suç örgütü lideri olduğu belirtilen İnanç Meçul'ün de aralarında bulunduğu 6 kişi tutuklanırken, 1 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü, 2 ayrı suç örgütünün çökertilmesine yönelik ortak çalışma yaptı. 'Kafes 18' operasyonu Torbalı, Ödemiş, Çeşme, Bergama, Kınık ve Dikili ilçeleriyle; Aydın'ın Germencik ilçesinde düzenlendi. 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek, üye olmak' ve 'nitelikli yağma' suçlarını işlediği belirtilen örgüte yönelik operasyonda, örgüt lideri İnanç Meçul'ün de aralarında olduğu 7 şüpheli yakalandı.

Diğer örgütün ise 'kendilerini devlet görevlisi olarak tanıtmak', 'tehdit ve cebir ile dernek adı altında yardım toplayarak haksız kazanç elde etmek', 'telsiz ve araçlarında çakar kullanarak kendilerine kolluk görevlisi süsü vererek vatandaşları baskı altına almak', 'sahte kurum plakaları, kimlikleri kullanmak suretiyle kendilerine imtiyaz sağlama' gibi eylemlerde bulunduğu, yasa dışı silah ticareti kapsamında suç örgütlerine silah temin edildiği belirtildi. Örgüte yönelik düzenlenen operasyonda ise 21 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; 14 tabanca, 6 ruhsatsız tüfek, 2 kurusıkı tabanca, 1 gaz tabancası, 13 şarjör, 121 fişek, 178 kartuş, 4 el telsizi, 15 gram esrar ve çok sayıda çek- senet ve örgütsel doküman ele geçirildi.

7 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ; 6'SI TUTUKLANDI

Kafes 18 operasyonu kapsamında gözaltına alınan 28 şüpheliden 7'si adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden örgüt lideri olduğu belirtilen İnanç Meçul'ün da arasında bulunduğu 6 şüpheli tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. İki suç örgütüne düzenlenen operasyonda gözaltına alınan diğer şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: DHA
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Cumhuriyet Başsavcılığı, Aydın, İzmir, Son Dakika

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