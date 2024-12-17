İzmir\'de Suç Örgütüne Operasyon: 17 Gözaltı, 7 Tutuklama

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İZMİR'de, 'Genç Osman' lakaplı Refik Çalışkan'ın liderliğini yaptığı suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheliden 7'si tutuklandı, 10'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tire Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında; 2020 yılından itibaren 'Tasarlayarak öldürme' suçundan aranan ve geçen haziranda Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanıp tutuklanan 'Genç Osman' lakaplı Refik Çalışkan'ın liderliğini yaptığı suç örgütüne yönelik çalışma başlatıldı. Çalışmalarda Çalışkan'ın tutuklu olmasına rağmen liderliğini sürdürdüğü suç örgütünün, Tire başta olmak üzere Bayındır, Ödemiş ve Kiraz'da 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Kumar oynanması için yer temini ve imkan sağlama', 'Tefecilik', 'Yağma' gibi suçları işlediği belirlendi. 10 Aralık'ta belirlenen adreslere yapılan operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından şüphelilerin tamamı adliyeye sevk edildi. 7 şüpheli çıkarıldığı mahkemede tutuklandı, 10'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.