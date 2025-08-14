İzmir'de Susuzluk Tehlikesi - Son Dakika
İzmir'de Susuzluk Tehlikesi

İzmir\'de Susuzluk Tehlikesi
14.08.2025 11:09
İzmir'de kuraklık nedeniyle 1 milyon kişi susuzluk riski altında, su kaynakları kritik seviyelerde.

İzmir'de son yılların en kurak dönemlerinden biri yaşanıyor. Kentin en önemli içme suyu kaynaklarından Gördes Barajı tamamen boşaldı, Tahtalı Barajı'nda ise doluluk oranı yüzde 7,3'e geriledi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Su Kaynakları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ceyhun Özçelik yaşanan kuraklığa dikkat çekerek İzmir'de 1 milyon kişinin susuzluk riski altında olduğunu söyledi.

"GÖRDES BARAJI'NDA SU KALMADI"

İzmir'e içme suyu sağlayan barajlardaki son durum hakkında bilgi veren Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, "İzmir 4,5 milyonluk nüfusuyla yıllık yaklaşık 330 milyon metreküp içme suyu teminine ihtiyaç duymaktadır. Bunun yüzde 54 kadarı Manisa ve İzmir'deki yeraltı su kuyularından temin edildiği düşündüğümüzde kabaca her yıl barajlardan 150 milyon metreküp su temin etmemiz gerekiyor. İzmir'de Tahtalı ve Gördes barajları en önemli içme suyu temin edilen iki baraj. Tahtalı Barajı'nın aktif depolama hacmi 290 milyon metreküp civarında Gördes Barajı'nın ise 435 milyon metreküp. Bu ise toplamda 720 milyon metreküp depolama hacmimiz olduğunu gösteriyor. Bu rakam 330 milyon metreküplük yıllık ihtiyacın yanında oldukça fazla ancak bu barajlarımızı doldurmamız mümkün olmuyor. Bugün itibariyle Gördes Barajı'nda su olmadığını söyleyebilirim, Tahtalı Barajı'nda ise doluluk yüzde 7,3 civarında. Diğer taraftan Balçova, Ürkmez ve Alaçatı barajlarında toplam su miktarı ihtiyacın 10'da 1'i mertebesinde, yani 31 milyon metreküp civarında. Bu barajları da doldurmak mümkün olmuyor. Bugün itibarıyla kabaca yüzde 3,1'lik doluluk oranına sahip. Her iki barajdaki toplam su miktarı 24,5 milyon metreküp yani şu an için elimizde 24,5 milyon metreküplük su söz konusu. Buna PETKİM'e su sağlayan Güzelhisar Barajı dahil değil" ifadelerini kullandı.

"1 MİLYON KİŞİ SUSUZLUK RİSKİ ALTINDA"

Özçelik sözlerinin devamında, "Sonbahar yağışlarının gelmediğini düşündüğümüzde kabaca bizim 110 milyon metreküplük ihtiyacımızı karşılamadığını görebiliriz. Yarısının yer altı sularından temin ettiğimizi düşündüğümüzde yıl sonuna kadar 20 milyon metreküplük suya ihtiyacımızın olduğu gözüküyor. 1 milyon kişinin susuzluk riski altında olduğunu söyleyebilirim. İzmir'in su temini açısından güvenliği oldukça kritik, yaklaşık 1 milyon kişinin susuzluk riski altında olduğunu ifade etmiştik. Bu riskin azaltılabilmesi için ilave su kaynaklarının bulunarak sisteme dahil edilmesi gerekmektedir. Diğer taraftan su kuyularının iyileştirilmesi efektif ve etkin bir şekilde kullanılması büyük önem arz etmektedir" diye konuştu.

'ÇEŞME'DEKİ SU SORUNU ÇÖZÜLDÜ'

Çeşme'deki su sorunun çözüme kavuştuğunu belirten Özçelik, "Son günlerde kesintiler sonrası gündeme gelen ve İzmir'de kuraklıktan en fazla etkilenen barajlardan biri de Çeşme Alaçatı Barajı. Alaçatı Barajı 16 milyon metreküplük bir hacme sahip ancak kuraklık neticesinde doluluk oranı yüzde 2'ye kadar düşmüş durumda. Su kesintilerinin önüne geçilebilmesi için Tarım ve Orman Bakanımız İbrahim Yumaklı tarafından Karareis ve Salman barajlarının devreye alındığı ifade edildi. Karareis ve Salman barajlarının toplam hacmi 14,1 milyon metreküp civarında bu barajlardan tahsis miktarı ise 3,7 milyon metreküp. Bu miktarın yılsonuna kadar tüketilmesi durumunda 155 bin kişiye yetecek kadar, yıl boyunca servis sağlaması durumunda ise 55 bin kişiye yetecek kadar bir su hacmi olduğunu söyleyebilirim. Çeşme'deki su sorunun şu an için çözüme kavuşturulduğu gözüküyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
