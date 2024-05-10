İzmir'in Torbalı ilçesinde, bir otomobilin otoyolda ters yönde gitmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, M.E.D. (42) idaresindeki 27 AAL 924 plakalı otomobil, İzmir- Aydın otoyolunda ters yönde giderken, Pancar köprüsü mevkisinde, Fatma H. yönetimindeki 20 AID 355 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, 2 sürücü de hayatını kaybetti. Fatma H'nin aracında bulunan İngiltere uyruklu William Micheal T. ise ağır yaralandı.
Yaralı, Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle otoyolda trafik bir süre tek şeritten sağlandı.
Son Dakika › Güncel › İzmir'de Ters Yönde Giden Otomobil Kazası: 2 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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