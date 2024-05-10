İzmir'de Ters Yönde Giden Otomobil Kazası: 2 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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İzmir'de Ters Yönde Giden Otomobil Kazası: 2 Ölü, 1 Yaralı

İzmir\'de Ters Yönde Giden Otomobil Kazası: 2 Ölü, 1 Yaralı

İzmir'in Torbalı ilçesinde, bir otomobilin otoyolda ters yönde gitmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı. Kazada, iki araç çarpıştıktan sonra 2 sürücü hayatını kaybederken, diğer araçta bulunan bir kişi ağır yaralandı. Yaralı, Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle otoyolda trafik bir süre tek şeritten sağlandı.

10.05.2024 23:35
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İzmir'in Torbalı ilçesinde, bir otomobilin otoyolda ters yönde gitmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, M.E.D. (42) idaresindeki 27 AAL 924 plakalı otomobil, İzmir- Aydın otoyolunda ters yönde giderken, Pancar köprüsü mevkisinde, Fatma H. yönetimindeki 20 AID 355 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, 2 sürücü de hayatını kaybetti. Fatma H'nin aracında bulunan İngiltere uyruklu William Micheal T. ise ağır yaralandı.

Yaralı, Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle otoyolda trafik bir süre tek şeritten sağlandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İzmir'de Ters Yönde Giden Otomobil Kazası: 2 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika

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