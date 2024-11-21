İzmir\'de TIR\'da 2 Milyon 436 Bin Kaçak Makaron Ele Geçirildi

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İZMİR'in Bornova ilçesinde, polisin durdurduğu bir TIR'da temizlik malzemesi kolileri içerisine gizlenmiş 2 milyon 436 bin adet içi doldurulmuş makaron ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 şüpheli serbest bırakıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak tütün mamulleri satışının önlenmesine yönelik çalışma yaptı. Bu kapsamda önceki gün Bornova ilçesinde bir TIR şüphe üzerine durduruldu. TIR'da yapılan aramada temizlik malzemesi ibaresi bulunan kolilerin içerisine gizlenmiş toplam 2 milyon 436 bin adet içi doldurulmuş makaron ele geçirildi. Şüpheliler G.T. ve İ.T. gözaltına alındı. Ele geçirilen makaronların piyasa değerinin 4 milyon TL olduğu belirtildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli polisteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Haber: Kadir ÖZEN/ İZMİR, DHA)