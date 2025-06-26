İzmir'de terör örgütü TKP/ML'ye yönelik düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekiplerince, terör örgütü TKP/ML'ye yeni katılanlara ideolojik eğitim verdiği ve örgüte eleman temini konusunda çalışma yaptığı belirlenen 8 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.
Polis ekiplerince kent merkezinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli yakalandı.
Diğer zanlıyı yakalama çalışmaları ise sürüyor.
Son Dakika › Güncel › İzmir'de TKP/ML Operasyonu: 7 Gözaltı - Son Dakika
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