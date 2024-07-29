İzmir'de Tütün Mamulleri ve Alkollü İçki Satılan İş Yerleri Denetlendi

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İzmir'de tütün mamulleri ve alkollü içki satılan iş yerleri denetlendi, kurallara uymayan 61 iş yeri ile 46 kişiye işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde tütün mamulleri ve alkollü içki satılan 176 iş yerinde eş zamanlı denetim gerçekleştirdi.

Yapılan kontrollerde kurallara uymadıkları tespit edilen 61 iş yeri ile 46 kişiye adli ve idari işlem yapıldı.

Aramalarda 158 bin 304 doldurulmuş makaron, 100 bin 928 boş makaron, 544 elektronik sigara cihazı, 482 paket gümrük kaçağı sigara, 370 gümrük kaçağı puro, 383 kilogram kıyılmış tütün, 100 gümrük kaçağı cinsel içerikli ürün, 12 şişe gümrük kaçağı içki, 9 cep telefonu, 123 elektronik sigara likiti, 54 gümrük kaçağı parfüm, 29 cep telefonu aksesuarı ile 2 sigara dolum makinesi ele geçirildi.