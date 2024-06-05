İzmir'de Yaralı Caretta Caretta Tedavi Edilmek Üzere Doğal Yaşam Parkı'na Gönderildi - Son Dakika
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İzmir'de Yaralı Caretta Caretta Tedavi Edilmek Üzere Doğal Yaşam Parkı'na Gönderildi

İzmir\'de Yaralı Caretta Caretta Tedavi Edilmek Üzere Doğal Yaşam Parkı\'na Gönderildi

İzmir'de Pasaport İskelesi yakınlarında bulunan yaralı caretta caretta, ilk müdahalenin ardından tedavi edilmek üzere Doğal Yaşam Parkı'na gönderildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, vücudunda kırıklar bulunan caretta carettanın tedavisinin ardından Muğla Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne nakledileceği belirtildi. Deniz canlılarından sorumlu veteriner hekim Sinan Okçuoğlu, caretta carettanın ciddi bir travma geçirdiğini ve iyileşmesi için umutlarının olduğunu söyledi.

05.06.2024 09:29
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İzmir'de Pasaport İskelesi yakınlarında bulunan yaralı caretta caretta, ilk müdahalenin ardından tedavi edilmek üzere Doğal Yaşam Parkı'na gönderildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, vücudunda kırıklar bulunan 35 kilogram ağırlındaki caretta carettanın ilk müdahalesinin Küçük Hayvan Polikliniğinde yapıldığı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'na götürüldüğü belirtildi.

Carettta carettanın tedavisinin ardından Doğa Koruma Milli Parklar İzmir İl Müdürlüğü tarafından Muğla Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine (DEKAMER) nakledileceği bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen deniz canlılarından sorumlu veteriner hekim Sinan Okçuoğlu, deniz kaplumbağasında yaptıkları ön muayenede müdahale edilmezse ölümle sonuçlanabilecek ciddi bir travma tespit ettiklerini belirterek, "Kuvvetli bir canlı olduğu için iyileşmesini umut ediyoruz. Bu hayvanların kıyıya vurma nedenleri ya parazit hastalıklar ya da gemilerin pervanelerinden zarar görmeleri. Küresel iklim değişikliği, denizlerin kirlenmesi, sahillerin işgal edilmesi gibi durumlar da yaşamlarını etkiliyor. Onları korumamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İzmir'de Yaralı Caretta Caretta Tedavi Edilmek Üzere Doğal Yaşam Parkı'na Gönderildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de Yaralı Caretta Caretta Tedavi Edilmek Üzere Doğal Yaşam Parkı'na Gönderildi - Son Dakika
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