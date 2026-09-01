İzmir'de yeni adli yıl törenle başladı: Başsavcı Yeldan'dan hızlı adalet vurgusu ve yeni projeler - Son Dakika
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İzmir'de yeni adli yıl törenle başladı: Başsavcı Yeldan'dan hızlı adalet vurgusu ve yeni projeler

İzmir\'de yeni adli yıl törenle başladı: Başsavcı Yeldan\'dan hızlı adalet vurgusu ve yeni projeler
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İzmir'de yeni adli yıl, Adliye protokol alanında düzenlenen törenle başladı. Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması ve saygı duruşunun ardından konuşan İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, adalet hizmetlerinin daha hızlı, etkin ve erişilebilir hale getirileceğini söyledi. Yeldan, Konak'taki adliyenin Halkapınar Ek Hizmet Binası'nın faaliyete geçeceğini, Adnan Menderes Havalimanı'nda adliye birimi kurulacağını ve yargının etkinliği bürosunun açılacağını duyurdu.

İzmir'de yeni adli yılın başlaması dolayısıyla tören yapıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, adliyenin protokol alanında düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törene İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, İzmir Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Onur Sert, başsavcı vekilleri, hakim ve savcılar ile adliye personeli katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başsavcı Ali Yeldan, yeni dönemde adalet hizmetlerinin daha hızlı, etkin ve erişilebilir hale getirilmesi için çalışmalara devam edeceklerini kaydederek, "Hukukun üstünlüğünden ve adalet anlayışımızdan taviz vermeden, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini tehdit eden her türlü suç ve olumsuzlukla, başta faili meçhul olayların aydınlatılması olmak üzere, büyük bir kararlılıkla mücadelemizi sürdüreceğiz. Vatandaşlarımızın yargıya duyduğu güveni daha da pekiştirmek, adalete erişimi kolaylaştırmak ve sunulan hizmetlerin niteliğini artırmak amacıyla yeni adli yılda önemli projeleri de hayata geçiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Konak ilçesindeki İzmir Adliyesi Halkapınar Ek Hizmet Binasının faaliyete geçmesiyle birlikte adli hizmetlerin fiziki kapasitesini ve erişilebilirliğini artıracaklarını aktaran Yeldan, şöyle devam etti:

"Adnan Menderes Uluslararası Havalimanı Adliye Birimi ile adli hizmetleri ihtiyaç duyulan noktaya taşıyarak hızlı ve etkin müdahale imkanını güçlendireceğiz. Adliyemiz bünyesinde faaliyete geçecek yargının etkinliği bürosu ile de yargı süreçlerinin daha etkin, verimli ve koordineli yürütülmesine katkı sağlayacağız."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İzmir'de yeni adli yıl törenle başladı: Başsavcı Yeldan'dan hızlı adalet vurgusu ve yeni projeler - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de yeni adli yıl törenle başladı: Başsavcı Yeldan'dan hızlı adalet vurgusu ve yeni projeler - Son Dakika
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