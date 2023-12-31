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İzmir'de yılbaşı tedbirleri için 11 bin 76 personel görev yapıyor - Son Dakika
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İzmir'de yılbaşı tedbirleri için 11 bin 76 personel görev yapıyor

İzmir Valisi Süleyman Elban, yılbaşı tedbirleri kapsamında, 8 bin 113 polis, 2 bin 632 jandarma ve 331 Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin görev yaptığını belirtti. İzmir'de alınan tedbirlerle huzur ve güvenliğin sağlandığı ifade edildi.

İzmir\'de yılbaşı tedbirleri için 11 bin 76 personel görev yapıyor
31.12.2023 - 21:48,  Güncelleme: 21:50
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İZMİR Valisi Süleyman Elban, yılbaşı tebirleri kapsamında, 8 bin 113 polis,  2 bin 632 jandarma ve 331 Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin görev yaptığını belirtti.

İzmir Valisi Süleyman Elban, alınan yılbaşı tedbirleri hakkında toplantı düzenledi. İzmir Valiliği Güvenlik ve Acil Çağrı Merkezi'nde (GAMER) düzenlenen toplantıda konuşan Vali Elban, İzmir'de 3 gün önceden tedbirler alınmaya başlandığını belirtti. Yılbaşı etkinlikleri kapsamında, İzmir'in huzur ve güvenliğini sağlamak adına 781 noktada 900'ü trafik ekibi olmak üzere 8 bin 113 emniyet personeli, 720 ekip olarak 2 bin 632 jandarma ekibinin görev yaptığını ifade etti. Ayrıca, Vali Elban göçmen kaçakçılğının önlenmesi adına Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinden 311 personel, 28 yüzer araç ve diğer ekipmanlarla onların da görev başında olduğunu belirtti. Sağlık ve AFAD ekiplerinin de görevde olduğunu söyleyen  Vali Elban, bu gece yılbaşının huzur içerisinde karşılanması için görevde olduklarını söyledi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: İzmir'de yılbaşı tedbirleri için 11 bin 76 personel görev yapıyor - Son Dakika
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