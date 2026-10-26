İzmir\'deki Gazi Umurbey Anaokulu\'nda sağlıklı yaşam için Yeşilay köşesi açıldı

İzmir'deki Gazi Umurbey Anaokulu'nda sağlıklı yaşam için Yeşilay köşesi açıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir'deki Gazi Umurbey Anaokulu'nda sağlıklı yaşam kültürünü erken yaşta kazandırmak için Yeşilay köşesi oluşturuldu. Beceri temelli eğitimlerle desteklenen çalışmaların çocukların sağlıklı tercihler yapmasına ve koruyucu davranışlar geliştirmesine katkı sağladığı kaydedildi.
İzmir'de anaokulunda Yeşilay köşesi oluşturuldu.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gazi Umurbey Anaokulu'nda kurulan Yeşilay köşesi, sağlıklı yaşam kültürünün çocuklara erken yaşlarda kazandırılmasını amaçlıyor.
Beceri temelli eğitim uygulamalarıyla desteklenen çalışmaların, çocukların günlük yaşamlarında sağlıklı tercihler yapmalarına ve koruyucu davranışlar geliştirmelerine katkı sağladığı kaydedildi.
Kaynak: AA
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