İzmir Deprem Master Planı Yapılacak - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İzmir Deprem Master Planı Yapılacak

İzmir Deprem Master Planı Yapılacak

Başkan Tugay, İzmir için acil deprem önlemleri ve yeni master planı çağrısında bulundu.

23.09.2024 14:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir Deprem Master Planı Çalıştayı'nda yaptığı konuşmada, "İzmir'de ne zaman deprem olacak bilemeyiz, bu arada ne yapacağız? Kökünden bina yıkma, yapma sürecini İzmir ölçeğinde yetiştiremeyiz. Ara çözümler üretmemiz lazım. Belediye Başkanı olarak bunlarla ilgili çalışmaları kapsam içine aldığımız deprem master planı istiyorum" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından, İzmir Deprem Master Planı Çalıştayı düzenlendi. Tarihi Havagazı Fabrikası Kültür Merkezi'nde düzenlenen çalıştaya İzmir milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruşları temsilcileri katıldı. Çalıştayın açılışında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, "30 Ekim 2020 depreminden sonra 4 yıl geçti, 6 Şubat'ta korkunç bir depremi ülke olarak yaşadık. Onun da bize gösterdiği pek çok şey oldu. Sorumuz şu; o günden bugüne depremle ilgili dirençliliğimizi ne kadar arttırdık? Olası bir deprem durumunda yaşanacak sorunlara ne kadar hazırlıklıyız? Bu sorunun cevabını hepimizin endişe edebileceği bir cevap. Yapılması gereken mevzuat değişiklikleri yapıldı mı? Almamız gereken kararları aldık mı, elde edilmesi gereken verileri yeterince hızlı ve kapsamlı olarak aldık mı? Bunları analiz ettik ve olası risklere karşı daha dirençli hale geldik mi? Mutlaka bir şeyler yapıldı. Ama görünen o ki yapılanlar yetersiz" dedi.

'TAMAMEN YENİ BİR MASTER PLANI ÇALIŞMASI YAPACAĞIZ'

Deprem Master Planı çalışmasının yeni bir çalışma olacağını söyleyen Başkan Tugay, "Çünkü 1990'da yapılan bugün için güncelliğini kaybettiğine dair pek çok veri var elimizde. O yüzden tamamen yeni bir master planı çalışması yapacağız gibi görünüyor. Çünkü 1999'dan bugüne İzmir çok değişti. Pek çok yeni altyapı ve üst yapı ulaşım hatları eklendi. Bunlar ne kadar master planı çerçevesinde yapıldı onu da değerlendirmek gerekir. Ama bir yerden sonra bir şeyleri hakkıyla, en iyi şekilde yapmak zorunda olduğumuz inancıyla bu çalışmayı yapmak istiyoruz" dedi.

Başkan Tugay, "Yakın zamanda yaşanan, bugün hepimizin en fazla canını sıkan körfez konusunda da aynı şeyi bu konuda da aynı şeyi söyledim. Bu ülke artık siyaset üzerinden falanca kurum, filanca merkezi yönetim, filanca yerel yönetim deyip kendini ayırma hatasından acilen vazgeçmeli. Bu ülke kaynakları kullanılıyor. Ülkemizin çok değerli yöneticileri, bilim insanları, pek çok çalışma yapıyor. Ama bir şekilde ayrıştırılıyorlar. Farklı iki ülke varmış da iki ayrı ülkede iki ayrı çalışma yapılıyormuş gibi yapılıyor. İnsanların 'benim küçük iktidar alanlarım olsun, oralarda da başarılar tamamen bana ait olsun' anlayışında en azından deprem gibi afetler gibi konularda acilen vazgeçmesi gerektiğini düşünüyorum. İklim kriziyle mücadele ederken de deprem ile ilgili hazırlık yaparken de siyaset üzerinden, kurumlar üzerinden ayrışma olmaz. Çok rica ediyorum herkes kendine gelsin. İş birliğiyle çok daha hızlı yol alınabilir" diye konuştu.

'YENİ DEPREMLER MUTLAKA OLUŞACAK'

Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu vurgulayan Başkan Tugay, "Her gün bir yerlerde ufak tefek depremler oluyor. Ama özellikle İstanbul, İzmir'deki fay hatları yeni büyük depremler mutlaka üretecek, bunun kaçışı yok. İzmir'in depremselliğiyle ilgili geçmişte yapılan konuşmalar ve çalışmalardan anlıyoruz ki 6,5-7 şiddetinde deprem üretmeye müsait fay hatlarımız var. Kuzey Afrika ana karası kuzeye doğru, bize doğru kaymaya devam ettikçe basınç arttıkça bir yerlerden kırılacak ve yeni depremler mutlaka oluşacak. Bu kaçınılmaz. Kat sayısını önce 5'e düşür, birkaç yıl sonra 8'e çıkar anlayışıyla yönetilmeyi hak etmeyen insanlar yaşıyor bu ülkede. Mevzuat öyle bir mevzuat ki bir binanın depreme dayanıksızlığını tanımlamak yetersiz. Karşıyaka'da bina incelemelerinde şunu gördük ki betonarme yapısı sağlam olan binalar var. Sahipleri

'Binamız sağlam' diye düşünüyor. Oysa zemin altında temelde yapılması gereken çalışmanın yeterli yapılmadığını, korozyon etkisiyle yıpranma olduğunu, riskli binalar olduğunu biz anladık. Vatandaşı bir türlü ikna edemedik. Hata şu; sözlü olarak ikna etmeye çalışıyoruz. Oysa mevzuatta net karşılığı olması lazım. Nasıl ölçülecek, nasıl denetlenecek? Nasıl net olarak anlaşılacak? Problemin var olduğu anlaşıldıktan sonra kendi aranızda anlaşın denmeyecek. İnsanlara yardımcı olunacak" ifadelerinde bulundu.

Başkan Tugay, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bizim için çok büyük üzüntü kaynağıdır ki 30 Ekim 2020 depreminden sonra bu şehirde ağır ve orta hasarlı binalara emsal artış vermek zorunda kaldık. Çünkü başka hiç kimsenin yardım niyeti yoktu. Büyükşehir Belediyesi'nde o zaman gücünü aşan bir sorundu ve hani öylesine tuhaf bir eleştiriye maruz kaldı ki 'Çözüm üretin' diye, yapabileceği tek şeyi yaptı, emsal artış verdi. Doğru muydu, değildi. Bugün de özellikle bozuk zeminli yerlerde, temel bina üst yapısı arasındaki ilişkinin doğru hesaplanmadığını düşündüğüm bugünkü şartlarda binalara emsal artış verip katlarını yükseltmek şehrimizin özellikle bazı bölgeleri için vahim bir hatadır. Arsanın sahibi, ortağı olabilirsiniz mülkiyet hakkına sonuna kadar saygı duyuyorum. Ama olası bir depremde eğer o bina yıkılır ve altında kalırsanız bizim açıklayamayacağımız bir durum olur. O yüzden belediyeden ne istediğinizin farkında olun, bilinçli olun."

'BU DÖNEM BİR ŞEYLERİ DEĞİŞTİRMENİN VE DÜZELTMENİN DÖNEMİ OLSUN'

"Popülizm, oy avcılığı, seçimleri kazanmak seçim başarılarını etmek çok iyi, çok güzel. Peki ya yıllardır çözemediğiniz sorunlar?" diyen Başkan Tugay, "Bunu sadece İzmir için söylemiyorum. Türkiye için söylüyorum. İnsanların gözünü boyayarak nereye kadar gelebilirsiniz, olmaz böyle bir şey. Buna İzmir'in halkının, bilim insanlarının, sivil toplum kuruluşlarının, kurumlarının 'Hayır' demesini rica ediyorum. Bundan sonra doğru olduğuna inandığınız şeylerin arkasında duralım, doğruları yapalım. Belediye başkanı olarak bunun sözünü verdim, veriyorum. Doğru neyse onun arkasında olacak ve doğru şeyin yapılması için çaba göstereceğim. Bu dönem bir şeyleri değiştirmenin ve düzeltmenin dönemi olsun. Bu dönem her zaman İzmir'in o bilinen takdir edilen bilincinin gün yüzüne çıktığı dönem başlıyor. Söylenen yalanlara kimse inanmasın. Kim yalan söylüyorsa onun yalan söylemiş hepimiz bilelim, görelim, anlayalım. Doğru şeyler yapalım. Bize yakışanı yapalım. O yüzden bu toplantı da bundan sonra yapılacak her türlü çalışma da gerçekten bir sonuca varmak için bir amaca ulaşmak için yapılacak işler olacaktır. Bunların hiçbirisi için lütfen şüphe olmasın. Yani kanun değişikliği bekliyoruz, mevzuat değişikliği bekliyoruz diyerek de durmayacağız. Yapmayanlar kendilerinin sorumluluğudur ve inşallah yaşanmaz ama kötü bir olay yaşanmışsa onların utancı olmalıdır. İmar aflarında olduğu gibi. Ben diyorum ki onlar da kapattıkları kulaklarını açsınlar. Hep beraber insanlarımızın o yıkılan binalar altında ölmesine, sakat kalmasına izin vermeyelim" dedi.

'YA HEP YA HİÇ DEĞİL'

"İzmir'de kaç tane binanın deprem riski nedeniyle boşaltılması, yeniden yapılması, imar edilmesi bazılarının katlarının azaltılması, bazılarının kolonlarının değiştirilmesi gerekiyor bilmiyorum" diyen Başkan Tugay, şöyle devam etti: "Şunu biliyorum bugün deprem riski yüksek olan, boşaltamadığımız evin kolonlarını yeni tekniklerle güçlendirirsek, belki o bina hasar alacak ama insanlar katlar arasına sıkışmadan hayatını kurtarılabilecek. ya hep ya hiç değil, ara çözümler üretmemiz lazım. İzmir'de ne zaman deprem olacak bilemeyiz. Bu arada ne yapacağız? Kökünden bina yıkma, yapma sürecini İzmir ölçeğinde yetiştiremeyiz. Ara çözümler üretmemiz lazım. Belediye Başkanı olarak bunlarla ilgili çalışmaları kapsam içine aldığımız deprem master planı istiyorum."

Haber: Seza Nur ALPDÜNDAR- Kamera: Can ÇUBUKÇUOĞLU/ İZMİR,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Cemil Tugay, Güncel, Deprem, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir Deprem Master Planı Yapılacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:59 Bu görüntünün bedeli ağır oldu Bakanlıktan belediyeye 2.5 milyon lira ceza Bu görüntünün bedeli ağır oldu! Bakanlıktan belediyeye 2.5 milyon lira ceza
13:53 İsrail’den Lübnan’a saldırı Ölü sayısı 100’e yükseldi, 400’den fazla yaralı var İsrail'den Lübnan'a saldırı! Ölü sayısı 100'e yükseldi, 400'den fazla yaralı var
13:37 Ümraniye’de polisi şehit eden saldırgan adliyeye böyle sevk edildi Emniyet’ten 3 ayrı mesaj Ümraniye'de polisi şehit eden saldırgan adliyeye böyle sevk edildi! Emniyet'ten 3 ayrı mesaj
12:20 6 yaşında evlendirilen çocuk gelin davasında babaya 18 yıl 9 ay, eşe ise 36 yıl hapis cezası 6 yaşında evlendirilen çocuk gelin davasında babaya 18 yıl 9 ay, eşe ise 36 yıl hapis cezası
09:11 Arda Turan’ı delirten derbi sorusu: Tam 9 kere sordunuz Arda Turan'ı delirten derbi sorusu: Tam 9 kere sordunuz
08:54 Kadir Ezildi bir nişan töreni daha yaptı Kayınvalide, gelinine bir tepsi altın taktı Kadir Ezildi bir nişan töreni daha yaptı! Kayınvalide, gelinine bir tepsi altın taktı
08:39 Ümraniye’de kadın polisi şehit eden saldırgan böyle yakalandı Ümraniye'de kadın polisi şehit eden saldırgan böyle yakalandı
08:05 Yakın arkadaşı Metin Arolat’ı son yolculuğuna uğurlayıp sahneye çıkan Gülşen, fenalık geçirdi Yakın arkadaşı Metin Arolat'ı son yolculuğuna uğurlayıp sahneye çıkan Gülşen, fenalık geçirdi
08:05 A Jet pilotu “Uçuş sürem doldu“ dedi, mağdur olan yolcular isyan etti A Jet pilotu "Uçuş sürem doldu" dedi, mağdur olan yolcular isyan etti
07:35 İmamoğlu’nu hedef alınca Mansur Yavaş’tan uyarı gelmişti Yüksel Arslan istifasını duyurdu İmamoğlu'nu hedef alınca Mansur Yavaş'tan uyarı gelmişti! Yüksel Arslan istifasını duyurdu
01:17 Zonguldak’ta eğitime 1 gün ara verildi Zonguldak'ta eğitime 1 gün ara verildi
00:13 F-35 satışına yeşil ışık yakan ABD’den çarpıcı ’’İncirlik’’ şartı F-35 satışına yeşil ışık yakan ABD'den çarpıcı ''İncirlik'' şartı
23:22 Dilan Polat, eşinin cezaevindeyken yazdığı mektubu paylaştı İçindeki bir cümle hemen göze çarptı Dilan Polat, eşinin cezaevindeyken yazdığı mektubu paylaştı! İçindeki bir cümle hemen göze çarptı
21:58 Kara Kartal son nefeste kazandı Beşiktaş, Eyüpspor’u 2-1 yendi Kara Kartal son nefeste kazandı! Beşiktaş, Eyüpspor'u 2-1 yendi
21:36 Şehidimizin son görüntüleri ortaya çıktı Söyledikleri kahretti Şehidimizin son görüntüleri ortaya çıktı! Söyledikleri kahretti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2024 15:07:30. #1.12#
SON DAKİKA: İzmir Deprem Master Planı Yapılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement