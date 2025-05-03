İzmir'e Nostaljik Ulaşım Durakları Geliyor

(İZMİR)- ESHOT Genel Müdürlüğü, 1930'lu yılların sonlarında İzmir Belediyesi tarafından şehir içi ulaşım arterlerine kazandırılan dönemin durak tasarımını modernize ederek kente kazandırıyor. Nostaljik durakların ilki, kent tarihindeki ilk yeri olan Talatpaşa Bulvarı üzerinde yer alan Turan Güneş Parkı'na yapılacak.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın öncülüğünde, kentin tarihsel kimliğini yaşatmak amacıyla başlatılan "Nostaljik İzmir Durakları" projesi, ESHOT Genel Müdürlüğü'nce hayata geçiriliyor. 1930'lu yılların sonlarında, İzmir Belediyesi tarafından şehir içi ulaşım arterlerine kazandırılan dönemin modern durak tasarımı, bugünün yapı teknolojileriyle harmanlanarak yeniden yorumlandı. Geçmişin izlerini taşıyan ve günümüz ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tasarlanan bu duraklarla, İzmir'in tarihsel belleği ile günümüzün kent yaşamı arasında köprü kurulması amaçlanıyor. Tarihsel izler taşıyan bu yenilikçi uygulama ile ESHOT, kent içi toplu ulaşımda hem teknolojik hem de sosyal bir dönüşümde öncü olma özelliğini vurguluyor. Bu nostaljik duraklar İzmirliler ile kenti ziyaret eden yerli ve yabancı misafirlere, tarihsel ama bir o kadar da modern duraklarda bekleme deneyimi sunulacak.

İlk nostaljik durak ilk yerinde olacak

İlk etapta toplam dört adet tasarlanacak nostaljik durakların ilki, Konak ilçesi Alsancak Mahallesi, Talatpaşa Bulvarı üzerinde yer alan Turan Güneş Parkı'na (Nevvar Salih İşgören Alsancak Devlet Hastanesi önü) inşa edilecek. Bu lokasyonun seçilme nedeni ise 1930'lu yılların sonlarında İzmir Belediyesi tarafından yapılan ilk modern durağın burada yer alması.

Durağın yapımına 5 Mayıs'ta başlanacak. Buradaki mevcut kapalı otobüs durağı kaldırılarak geçici durak konulacak. Ulaşım ve yaya geçişlerinde bir aksama olmayacak, yeşil alana ve ağaçlara herhangi bir müdahalede bulunulmayacak.

Yazın serin, kışın sıcak

İzmir'in iklim koşulları göz önüne alınarak tasarlanan Nostaljik İzmir Durakları'nda, yazın serin, kışın ise sıcak bir ortam sağlamak için yüksek verimliliğe sahip iki inverter klima yer alacak. Durak içinde sıcaklığın korunması için de kapı girişlerine iki hava perdesi yerleştirilecek. Böylece hem enerji verimliliği desteklenecek hem de durakta bekleyen vatandaşlar kötü hava şartlarından etkilenmeyecek.

Hem konforlu hem çevreci

ESHOT tarafından hazırlanan 'Nostaljik İzmir Durakları' yalnızca konforuyla değil; aynı zamanda çevreci özellikleri ile de dikkatleri üzerine çekiyor. Durakların enerji ihtiyacı, durak çatısına yerleştirilecek olan Güneş Enerjisi Sistemleri (GES) panelleri ile çevreye duyarlı bir yaklaşımla karşılanacak.

Akülü engelli araçları ve telefon şarj edilebilecek

'Erişilebilirlik' konusunda pek çok projeye imza atan ESHOT, Nostaljik İzmir Durakları'nda da engelli erişimine uygun ve engelli bireylerin ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde hizmet verecek. İki akülü engelli aracının şarj edilebileceği altyapıya sahip olacak bu duraklar sayesinde özel gereksinimli vatandaşlar, ulaşım ihtiyaçlarını bağımsız ve daha kolay bir şekilde gerçekleştirebilecek. Ayrıca çağın ihtiyaçlarına uygun olarak, durak içlerinde cep telefonu şarj edilebilmesi için gerekli altyapı ve prizler de yer alacak.

Led ekranlar ile anlık otobüs takibi yapılabilecek

Zorlu hava şartlarından etkilenmeden, konforlu bir şekilde durakta bekleyecek olan yurttaşlar, durak içindeki LED ekranlar ile anlık bilgi sahibi de olabilecek. Bu ekranlarda, otobüslerin güzergah bilgileri ve anlık durumları hakkında bilgi sahibi olunabilecek.