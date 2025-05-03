İzmir'e Nostaljik Ulaşım Durakları Geliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İzmir'e Nostaljik Ulaşım Durakları Geliyor

ESHOT Genel Müdürlüğü, 1930'lu yılların durak tasarımını modernize ederek İzmir'e nostaljik duraklar kazandırıyor. İlk durak Talatpaşa Bulvarı üzerindeki Turan Güneş Parkı'na inşa edilecek.

03.05.2025 09:33  Güncelleme: 11:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR)- ESHOT Genel Müdürlüğü, 1930'lu yılların sonlarında İzmir Belediyesi tarafından şehir içi ulaşım arterlerine kazandırılan dönemin durak tasarımını modernize ederek kente kazandırıyor. Nostaljik durakların ilki, kent tarihindeki ilk yeri olan Talatpaşa Bulvarı üzerinde yer alan Turan Güneş Parkı'na yapılacak.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın öncülüğünde, kentin tarihsel kimliğini yaşatmak amacıyla başlatılan "Nostaljik İzmir Durakları" projesi, ESHOT Genel Müdürlüğü'nce hayata geçiriliyor. 1930'lu yılların sonlarında, İzmir Belediyesi tarafından şehir içi ulaşım arterlerine kazandırılan dönemin modern durak tasarımı, bugünün yapı teknolojileriyle harmanlanarak yeniden yorumlandı. Geçmişin izlerini taşıyan ve günümüz ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tasarlanan bu duraklarla, İzmir'in tarihsel belleği ile günümüzün kent yaşamı arasında köprü kurulması amaçlanıyor. Tarihsel izler taşıyan bu yenilikçi uygulama ile ESHOT, kent içi toplu ulaşımda hem teknolojik hem de sosyal bir dönüşümde öncü olma özelliğini vurguluyor. Bu nostaljik duraklar İzmirliler ile kenti ziyaret eden yerli ve yabancı misafirlere, tarihsel ama bir o kadar da modern duraklarda bekleme deneyimi sunulacak.

İlk nostaljik durak ilk yerinde olacak

İlk etapta toplam dört adet tasarlanacak nostaljik durakların ilki, Konak ilçesi Alsancak Mahallesi, Talatpaşa Bulvarı üzerinde yer alan Turan Güneş Parkı'na (Nevvar Salih İşgören Alsancak Devlet Hastanesi önü) inşa edilecek. Bu lokasyonun seçilme nedeni ise 1930'lu yılların sonlarında İzmir Belediyesi tarafından yapılan ilk modern durağın burada yer alması.

Durağın yapımına 5 Mayıs'ta başlanacak. Buradaki mevcut kapalı otobüs durağı kaldırılarak geçici durak konulacak. Ulaşım ve yaya geçişlerinde bir aksama olmayacak, yeşil alana ve ağaçlara herhangi bir müdahalede bulunulmayacak.

Yazın serin, kışın sıcak

İzmir'in iklim koşulları göz önüne alınarak tasarlanan Nostaljik İzmir Durakları'nda, yazın serin, kışın ise sıcak bir ortam sağlamak için yüksek verimliliğe sahip iki inverter klima yer alacak. Durak içinde sıcaklığın korunması için de kapı girişlerine iki hava perdesi yerleştirilecek. Böylece hem enerji verimliliği desteklenecek hem de durakta bekleyen vatandaşlar kötü hava şartlarından etkilenmeyecek.

Hem konforlu hem çevreci

ESHOT tarafından hazırlanan 'Nostaljik İzmir Durakları' yalnızca konforuyla değil; aynı zamanda çevreci özellikleri ile de dikkatleri üzerine çekiyor. Durakların enerji ihtiyacı, durak çatısına yerleştirilecek olan Güneş Enerjisi Sistemleri (GES) panelleri ile çevreye duyarlı bir yaklaşımla karşılanacak.

Akülü engelli araçları ve telefon şarj edilebilecek

'Erişilebilirlik' konusunda pek çok projeye imza atan ESHOT, Nostaljik İzmir Durakları'nda da engelli erişimine uygun ve engelli bireylerin ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde hizmet verecek. İki akülü engelli aracının şarj edilebileceği altyapıya sahip olacak bu duraklar sayesinde özel gereksinimli vatandaşlar, ulaşım ihtiyaçlarını bağımsız ve daha kolay bir şekilde gerçekleştirebilecek. Ayrıca çağın ihtiyaçlarına uygun olarak, durak içlerinde cep telefonu şarj edilebilmesi için gerekli altyapı ve prizler de yer alacak.

Led ekranlar ile anlık otobüs takibi yapılabilecek

Zorlu hava şartlarından etkilenmeden, konforlu bir şekilde durakta bekleyecek olan yurttaşlar, durak içindeki LED ekranlar ile anlık bilgi sahibi de olabilecek. Bu ekranlarda, otobüslerin güzergah bilgileri ve anlık durumları hakkında bilgi sahibi olunabilecek.

Kaynak: ANKA

Turan Güneş, Teknoloji, Güncel, Ulaşım, Ulaşım, Çevre, Yaşam, Güneş, Eshot, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'e Nostaljik Ulaşım Durakları Geliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ordu’da istinat duvarından site bahçesine düşen otomobilin sürücüsü öldü Ordu'da istinat duvarından site bahçesine düşen otomobilin sürücüsü öldü
Hande Erçel ve Hakan Sabancı’dan ortalığı sarsan poz Hande Erçel ve Hakan Sabancı'dan ortalığı sarsan poz
Almanya’da araç kalabalığın arasına daldı: 3’ü ağır 8 yaralı Almanya'da araç kalabalığın arasına daldı: 3'ü ağır 8 yaralı
Siverek’te işçi konteynerlerinde yangın çıktı Siverek'te işçi konteynerlerinde yangın çıktı
Yiyecek arayan ayı mezarlığa dadandı Mezarı tahrip etti, cenazeyi mezardan çıkardı Yiyecek arayan ayı mezarlığa dadandı! Mezarı tahrip etti, cenazeyi mezardan çıkardı
Zeynep Naz Sarıkaya’nın ölümüne ilişkin korkunç detay ortaya çıktı Efe Şayık 82,8 kilometre... Zeynep Naz Sarıkaya'nın ölümüne ilişkin korkunç detay ortaya çıktı! Efe Şayık 82,8 kilometre...
Bakan Bayraktar: Bu ay içinde yeni bir müjde paylaşabiliriz Bakan Bayraktar: Bu ay içinde yeni bir müjde paylaşabiliriz
Cemil Önal cinayetinde yeni detay Öldürüleceğini savcılığa bildirmiş Cemil Önal cinayetinde yeni detay! Öldürüleceğini savcılığa bildirmiş
1 Mayıs gösterilerinde gözaltına alınanlar hakkında karar verildi Taksim çağrısına tutuklama 1 Mayıs gösterilerinde gözaltına alınanlar hakkında karar verildi! Taksim çağrısına tutuklama
Miras davası sebebiyle yeğenini takip ederek kaza yaptırdı, sonra öldürdü Miras davası sebebiyle yeğenini takip ederek kaza yaptırdı, sonra öldürdü
81 yaşındaki adam köy kahvesinde bakılan köpeğe dehşeti yaşattı 81 yaşındaki adam köy kahvesinde bakılan köpeğe dehşeti yaşattı

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2025 20:08:18. #7.11#
SON DAKİKA: İzmir'e Nostaljik Ulaşım Durakları Geliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.