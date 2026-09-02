İzmir elektrik çarpması davasında yeni bilirkişi raporu 3 sanığın asli kusurlu olduğunu

İzmir'in Konak ilçesinde sağanak sırasında su birikintisine basarak elektrik akımına kapılan Özge Ceren Deniz (23) ile onu kurtarmaya çalışan İnanç Öktemay'ın (44) hayatını kaybetmesiyle ilgili davada, istinaf mahkemesinin talebi üzerine hazırlanan 3. bilirkişi raporu dava dosyasına girdi.

Alsancak'ta 12 Temmuz 2024'te yaşanan olayla ilgili sanıkların yargılanması sürüyor.

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU), GDZ Elektrik ve altyapı çalışmalarında görev alan taşeron firmalarda çalışan personelin de aralarında bulunduğu sanıklar hakkında İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesi 10 Ekim 2025'te 30 sanığa 4 yıl 2 ay ile 10 yıl arasında hapis cezası verirken, 9 sanık beraat etmiş, tutuksuz 6 sanığın tutuklanmasına karar vermişti.

Sanıkların istinaf başvuruları üzerine İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesine gönderilen dosyada, iddianamenin hazırlanma aşamasında savcılıkça, yargılamanın başlamasının ardından da mahkemenin talebiyle hazırlanan ilk iki raporun ardından, kusur değerlendirmelerinin yeniden ele alınması amacıyla üçüncü bir bilirkişi raporu hazırlandı.

?İhmaller zinciri raporda

Dairenin talebi üzerine Yıldız Teknik Üniversitesinden Gemi İnşaatı ve Denizcilik, İnşaat, Elektrik-Elektronik ve Mimarlık fakültelerinden 5 akademisyen tarafından hazırlanan 105 sayfalık bilirkişi raporu, dava dosyasına sunuldu.

Raporda, önceki bilirkişi raporları ve ek raporların yanı sıra tarafların itiraz ve savunmaları, uzman mütalaaları, sanık ve tanık beyanları, görev tanımları, organizasyon şemaları, proje ve kabul belgeleri, arıza kayıtları, iş emirleri, fotoğraf ve kamera görüntüleri ile keşif ve ölçüm sonuçlarının birlikte incelendiği belirtildi.

Raporda, olayın meydana gelmesine ilişkin teknik süreç 2015'ten 2024'e uzanan bir zincir halinde değerlendirildi.

Buna göre, 2015 yılında yer altı elektrik kablosunun proje, yapım, kontrol ve kabul süreçlerinde yeterli derinlik ve mekanik koruma koşullarının sağlanamadığı belirtilerek, şöyle denildi:

"Dosyadaki tüm bilirkişi raporları, uzman mütalaalarına verilen cevaplar, itiraz dilekçeleri, duruşma ve tanık anlatımları, iş emri ve keşif bulguları birlikte değerlendirildiğinde olayın tek bir 'ani hata' ile değil, uzun süreli altyapı tasarım kusuru, yetersiz yapım ve kabul denetimi, 3-4 Ocak 2024 tarihli yağmur suyu imalatında elektrik kablosunun bulunduğu dar altyapı koridoruna müdahale edilmesi, 09 Ocak 2024 tarihli arıza onarımında riski kalıcı biçimde ortadan kaldırmayan geçici müdahale, yüzey suyu tahliye yetersizliği ve faz-toprak arızasını güvenli sürede ayıramayan koruma mimarisinin birleşmesiyle meydana geldiği anlaşılmaktadır."

?3 sanık asli-ağır kusurlu bulundu

Raporda, olayın meydana gelmesine en yakın, doğrudan ve belirleyici teknik eylem ve ihmaller yönünden taşeron firmadan D.K. ve GDZ Elektrik'ten F.A. ve M.T.'nin "asli-ağır kusurlu" oldukları değerlendirildi.

Bilirkişi heyeti 6 sanığın asli-ikincil kusurlu, 7 sanığın tali-kuvvetli, 10 sanığın tali-zayıf kusurlu, 13 sanık için de kusur atfedilemeyeceği kanaatine vardı.

Ayrıca raporda, kişilerin genel ünvanları veya kurumsal hiyerarşideki konumlarından hareketle otomatik sorumluluk kurulmadığı vurgulandı.

Sanıkların yargılanmalarına 4 Eylül'de İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesinde devam edilecek.

Olayla ilgili memur olmaları nedeniyle dosyası ayrılan, aralarında mevcut ve önceki dönem İZSU genel müdürlerinin de olduğu 6 İZSU personelinin "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis talebiyle yargılanmaları sürüyor.