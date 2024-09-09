İzmir, 9 Eylül'de Cumhuriyet Meydanı'nda, kurtuluşunun 102. yıl dönümünü büyük bir coşkuyla kutladı. Törende halkın katılımı yoğun olurken, çeşitli etkinlikler ve konuşmalarla tarihi olayın önemi bir kez daha vurgulandı. İzmir'in özgürlüğe kavuşması, bu anlamlı günde anımsandı ve kutlandı.
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9.09.2024 16:49:18. #1.11#
SON DAKİKA: İzmir'in Kurtuluşu 102. Yıldönümünde Kutlandı - Son Dakika
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