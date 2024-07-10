İzmir'in Urla ilçesi açıklarında 24'ü çocuk 53 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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İzmir'in Urla ilçesi açıklarında 24'ü çocuk 53 düzensiz göçmen yakalandı

Urla açıklarında görevli bot ekibi tarafından tespit edilen bir grup düzensiz göçmen, İzmir'in Urla ilçesi açıklarında yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

10.07.2024 06:17
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İzmir'in Urla ilçesi açıklarında 24'ü çocuk 53 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Urla açıklarında görevli bot ekibi tarafından bir grup düzensiz göçmen tespit edildi.

Ekiplerce, durdurulan lastik bottaki 24'ü çocuk 53 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İzmir'in Urla ilçesi açıklarında 24'ü çocuk 53 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'in Urla ilçesi açıklarında 24'ü çocuk 53 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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