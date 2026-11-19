İzmir'in Karabağlar ilçesinde 21 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü, uyuşturucu satarken yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık suçundan 21 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.B'nin (25) saklandığı adresi belirledi.

Ekipler, hükümlüyü bu adreste uyuşturucu satarken yakaladı.

Aramada, 1225 uyuşturucu hap, bir miktar esrar ve hassas terazi ele geçirildi. Suçtan elde edildiği değerlendirilen 4 bin 645 liraya da el konuldu.

M.B. hakkında uyuşturucu ticareti suçundan da işlem başlatıldı. Hükümlünün emniyetteki işlemleri sürüyor.