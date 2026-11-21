İzmir Kemalpaşa'da uyuşturucu operasyonunda 10 kilo 300 gram skunk ele geçirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir Kemalpaşa'da Yukarıkızılca Mahallesi'ndeki bir eve jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 kilo 300 gram skunk ile 70 kök skunk bitkisi ele geçirildi. Baskında 1 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 kilo 300 gram skunk, 70 kök skunk bitkisi ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ve Kemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yukarıkızılca Mahallesi'nde yaşayan F.U'nun evinde yasa dışı kenevir ekimi yaptığı bilgisine ulaştı.
Eve düzenlenen baskında iklimlendirme yöntemiyle yetiştirilen 70 kök skunk bitkisi ve 10 kilo 300 gram skunk ele geçirildi.
F.U. gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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