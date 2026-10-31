İzmir Konak'ta belediye fırın, restoran ve hamamların bacalarını denetliyor - Son Dakika
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İzmir Konak'ta belediye fırın, restoran ve hamamların bacalarını denetliyor

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İzmir Konak\'ta belediye fırın, restoran ve hamamların bacalarını denetliyor
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İzmir Konak'ta belediye, hava kirliliğini önlemek için fırın, restoran ve hamamların baca ve yakıtlarını denetliyor. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, bacaların üç aylık periyotlarla temizlenmesini ve yakıt türüne uygun sistem kurulmasını kontrol ediyor.

(İZMİR)- Konak Belediyesi, hava kirliliğini önlemek amacıyla ilçe genelindeki denetimlerini sürdürüyor. Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı (SECAP) kapsamında yürütülen çalışmalarda, fırın, restoran ve hamam gibi işletmelerin baca sistemleri ile kullanılan yakıtların türü ve kalitesi düzenli olarak kontrol ediliyor.

"Yaşanabilir, sağlıklı ve sürdürülebilir bir çevre" hedefiyle çalışmalarına devam eden Konak Belediyesi, hava kalitesinin korunması ve hava kirliliğinin önlenmesi amacıyla ilçe genelindeki işyerlerinde denetim gerçekleştiriyor.

Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı (SECAP) çalışmalarıyla koordineli yürütülen denetimler kapsamında, faaliyetleri sırasında duman oluşumuna neden olan fırın, restoran, hamam ve benzeri işletmeler kontrol ediliyor.

BACA SİSTEMLERİ VE YAKITLAR MERCEK ALTINDA

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından yürütülen denetimlerde işletmelerin baca sistemlerinin uygunluğu ve düzenli bakımı öncelikli olarak kontrol ediliyor. Bu kapsamda bacaların üç aylık periyotlarla temizlenmesi sağlanırken, kullanılan yakıtın türüne göre sulu baca ve mekanik baca sistemlerinin kurulması konusunda gerekli kontroller yapılıyor. Katı yakıt kullanan işletmelerde ise yakıtın türü ve kalitesi titizlikle inceleniyor.

Kaynak: ANKA
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