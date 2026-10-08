İzmir Konak'ta iş yeri ve araç kundaklama şüphelisi 5 kişiden 4'ü tutuklandı

İzmir'in Konak ilçesinde bir iş yeri ve hafif ticari aracı kundakladıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Mersinli Mahallesi'nde 5 Ekim'de bir iş yeri ile önünde park edilen hafif ticari araç, henüz belirlenemeyen nedenle ateşe verildi.

İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele, İstihbarat ve Asayiş şubeleri ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, şüphelilerin yakalanması için çalışma yürütüldü.

Polis, organize suç örgütü üyesi oldukları belirlenen 5 şüpheliyi, adreslerine yapılan baskınla gözaltına aldı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.