İzmir Konak\'ta kamyonet kapısı bisikletliye çarptı, ağır yaralanan Murat Doğan yoğun bakımda

İZMİR'in Konak ilçesinde yol kenarına park ettiği kamyonetin açılan kapısı, bisikletteki Murat Doğan'a (39) çarptı. Doğan'ın ağır yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 11 Eylül saat 15.40 sıralarında Eşrefpaşa Caddesi'nde meydana geldi. M.T. (36) yol kenarına park edip, inmek için kapıyı açtı. Bu sırada kapı, aynı yöne giden bisikletteki evli ve 3 çocuk babası Murat Doğan'a çarptı. Ağır yaralanan Doğan, yere düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Doğan, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Doğan'ın yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Güvenlik kamerasına yansıyan kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.