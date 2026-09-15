İzmir Konak'ta kamyonet kapısı bisikletliye çarptı, ağır yaralanan Murat Doğan yoğun bakımda - Son Dakika
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İzmir Konak'ta kamyonet kapısı bisikletliye çarptı, ağır yaralanan Murat Doğan yoğun bakımda

İzmir Konak\'ta kamyonet kapısı bisikletliye çarptı, ağır yaralanan Murat Doğan yoğun bakımda
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İzmir'in Konak ilçesinde park halindeki kamyonetin açılan kapısı, bisikletteki 39 yaşındaki Murat Doğan'a çarptı. Ağır yaralanan ve yoğun bakımda tedavisi süren Doğan için soruşturma başlatıldı.

İZMİR'in Konak ilçesinde yol kenarına park ettiği kamyonetin açılan kapısı, bisikletteki Murat Doğan'a (39) çarptı. Doğan'ın ağır yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 11 Eylül saat 15.40 sıralarında Eşrefpaşa Caddesi'nde meydana geldi. M.T. (36) yol kenarına park edip, inmek için kapıyı açtı. Bu sırada kapı, aynı yöne giden bisikletteki evli ve 3 çocuk babası Murat Doğan'a çarptı. Ağır yaralanan Doğan, yere düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Doğan, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Doğan'ın yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Güvenlik kamerasına yansıyan kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İzmir Konak'ta kamyonet kapısı bisikletliye çarptı, ağır yaralanan Murat Doğan yoğun bakımda - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir Konak'ta kamyonet kapısı bisikletliye çarptı, ağır yaralanan Murat Doğan yoğun bakımda - Son Dakika
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