"Gediz, Deniz ve Dip Çamuru" Paneli Foça'da Gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

"Gediz, Deniz ve Dip Çamuru" Paneli Foça'da Gerçekleştirildi

"Gediz, Deniz ve Dip Çamuru" Paneli Foça\'da Gerçekleştirildi
26.06.2026 13:47  Güncelleme: 15:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Foça'da düzenlenen 'Gediz, Deniz ve Dip Çamuru' panelinde bilim insanları, İzmir Körfezi'ndeki çevresel tehditleri ve çözüm önerilerini ele aldı.

(İZMİR) - İzmir Körfezi'nin geleceğine ışık tutan "Gediz, Deniz ve Dip Çamuru" paneli Foça'da gerçekleştirildi. Bilim insanları, deniz ekosistemini tehdit eden unsurları ve çözüm önerilerini katılımcılarla paylaştı.

Foça Belediyesi ile Foça Tarih ve Doğa Talanına Hayır Platformu iş birliğinde düzenlenen "Gediz, Deniz ve Dip Çamuru" Paneli, çevre bilimcileri, akademisyenler ve vatandaşları Foça'da bir araya getirdi. Beşkapılar Kalesi Amfi Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen panelde, Gediz Nehri'nin İzmir Körfezi üzerindeki etkileri, deniz ekosisteminin korunması ve dip çamuru konusu bilimsel veriler ışığında değerlendirildi.

Panelin moderatörlüğünü Dr. Işıkhan Güler üstlenirken, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebru Yeşim Özkan, Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Levent Yurga ve Prof. Dr. Yusuf Kurucu bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaştı. Program kapsamında sualtı görüntüleme çalışmalarıyla tanınan Murat Kaptan da Gediz Nehri ve İzmir Körfezi'nde çektiği güncel görüntülerle deniz ekosisteminin mevcut durumuna ilişkin önemli gözlemlerini aktardı.

Panelde, Gediz Havzası'ndan taşınan kirlilik yükünün deniz yaşamı üzerindeki etkileri, körfez ekosisteminde yaşanan değişimler, biyolojik çeşitliliğin korunması ve çevresel sürdürülebilirlik konuları farklı disiplinlerden uzmanların değerlendirmeleriyle ele alındı. Bilimsel veriler eşliğinde gerçekleştirilen sunumlar, katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi.

Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, çevrenin korunmasının yalnızca kurumların değil, toplumun tüm kesimlerinin ortak sorumluluğu olduğuna dikkat çekerek, bilimsel bilgiye dayalı çalışmaların ve farkındalık etkinliklerinin önemine vurgu yaptı. Başkan Fıçı, Foça Belediyesi olarak doğal değerlerin korunmasına yönelik çalışmaları desteklemeye ve bu konuda kamuoyunu bilinçlendiren etkinlikleri sürdürmeye devam edeceklerini ifade etti.

Yoğun katılımla gerçekleştirilen panel, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Güncel, Çevre, Yaşam, Bilim, Foça, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Gediz, Deniz ve Dip Çamuru' Paneli Foça'da Gerçekleştirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uzaktan gören minare sanıyor, yanına yaklaşan şaşkına dönüyor Uzaktan gören minare sanıyor, yanına yaklaşan şaşkına dönüyor
Uçum: 16 Nisan 2028 erken seçim değil, Erdoğan’ın adaylığının önünde engel yok Uçum: 16 Nisan 2028 erken seçim değil, Erdoğan’ın adaylığının önünde engel yok
2 milyon liralık salep cezasına isyan edip çatıya çıktı 2 milyon liralık salep cezasına isyan edip çatıya çıktı
Erhan Karaal’ın aracında GPS cihazı bulundu Erhan Karaal'ın aracında GPS cihazı bulundu
Adana’nın simge yapısı saniyeler içinde tuzla buz oldu Adana'nın simge yapısı saniyeler içinde tuzla buz oldu
Almanya’da sıcak hava dalgası alarmı: Maraton iptal edildi, otoyollar çatladı Almanya'da sıcak hava dalgası alarmı: Maraton iptal edildi, otoyollar çatladı

15:12
Galatasaray’ın yıldızından 215 milyonluk hamle Koç ve Sabancı ailelerine komşu oldu
Galatasaray'ın yıldızından 215 milyonluk hamle! Koç ve Sabancı ailelerine komşu oldu
15:05
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan memur ve emekli maaşlarıyla ilgili mesaj
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan memur ve emekli maaşlarıyla ilgili mesaj
15:04
Aziz Yıldırım’dan Dortmund’a rest
Aziz Yıldırım'dan Dortmund'a rest
14:47
Başak Demirtaş, Selahattin Demirtaş’ın yeni fotoğrafını paylaştı
Başak Demirtaş, Selahattin Demirtaş'ın yeni fotoğrafını paylaştı
13:56
Özgür Özel Diyarbakır’da: Güne Selahattin Demirtaş’ın selamıyla başladık
Özgür Özel Diyarbakır'da: Güne Selahattin Demirtaş'ın selamıyla başladık
13:28
Otomotiv devi 4 fabrikasını kapatıyor On binlerce kişi işsiz kalacak
Otomotiv devi 4 fabrikasını kapatıyor! On binlerce kişi işsiz kalacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2026 15:18:19. #7.13#
SON DAKİKA: "Gediz, Deniz ve Dip Çamuru" Paneli Foça'da Gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.