(İZMİR) - İzmir Körfezi'nin geleceğine ışık tutan "Gediz, Deniz ve Dip Çamuru" paneli Foça'da gerçekleştirildi. Bilim insanları, deniz ekosistemini tehdit eden unsurları ve çözüm önerilerini katılımcılarla paylaştı.

Foça Belediyesi ile Foça Tarih ve Doğa Talanına Hayır Platformu iş birliğinde düzenlenen "Gediz, Deniz ve Dip Çamuru" Paneli, çevre bilimcileri, akademisyenler ve vatandaşları Foça'da bir araya getirdi. Beşkapılar Kalesi Amfi Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen panelde, Gediz Nehri'nin İzmir Körfezi üzerindeki etkileri, deniz ekosisteminin korunması ve dip çamuru konusu bilimsel veriler ışığında değerlendirildi.

Panelin moderatörlüğünü Dr. Işıkhan Güler üstlenirken, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebru Yeşim Özkan, Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Levent Yurga ve Prof. Dr. Yusuf Kurucu bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaştı. Program kapsamında sualtı görüntüleme çalışmalarıyla tanınan Murat Kaptan da Gediz Nehri ve İzmir Körfezi'nde çektiği güncel görüntülerle deniz ekosisteminin mevcut durumuna ilişkin önemli gözlemlerini aktardı.

Panelde, Gediz Havzası'ndan taşınan kirlilik yükünün deniz yaşamı üzerindeki etkileri, körfez ekosisteminde yaşanan değişimler, biyolojik çeşitliliğin korunması ve çevresel sürdürülebilirlik konuları farklı disiplinlerden uzmanların değerlendirmeleriyle ele alındı. Bilimsel veriler eşliğinde gerçekleştirilen sunumlar, katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi.

Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, çevrenin korunmasının yalnızca kurumların değil, toplumun tüm kesimlerinin ortak sorumluluğu olduğuna dikkat çekerek, bilimsel bilgiye dayalı çalışmaların ve farkındalık etkinliklerinin önemine vurgu yaptı. Başkan Fıçı, Foça Belediyesi olarak doğal değerlerin korunmasına yönelik çalışmaları desteklemeye ve bu konuda kamuoyunu bilinçlendiren etkinlikleri sürdürmeye devam edeceklerini ifade etti.

Yoğun katılımla gerçekleştirilen panel, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.