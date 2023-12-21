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İzmir Körfezi Sağanak Sonrası Çamur Rengine Büründü - Son Dakika
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İzmir Körfezi Sağanak Sonrası Çamur Rengine Büründü

İzmir'de dün akşamdan itibaren etkili olan sağanak sonrası derelerden akan çamurlu su, İzmir Körfezi'nin rengini değiştirdi. Sağanağın saat 21.00'e kadar sürmesi bekleniyor.

İzmir Körfezi Sağanak Sonrası Çamur Rengine Büründü
21.12.2023 - 15:05,
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İZMİR'de, dün akşamdan itibaren aralıklarla etkisini sürdüren sağanakla körfez, çamur rengine döndü. Sağanak sonrası derelerden akan çamurlu su, İzmir Körfezi'nin rengini değiştirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı kodla uyardığı İzmir'de saat 03.00 itibarıyla şiddetli sağanak ve fırtına etkili oldu. Öğle saatlerine kadar aralıklarla devam eden sağanağın ardından İzmir Körfezi, çamur rengine büründü. Yağmur sonrası derelerden akan çamurlu su, İzmir Körfezi'nin rengini değiştirdi. Kentte sağanağın saat 21.00'e kadar sürmesinin beklendiği bildirildi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: İzmir Körfezi Sağanak Sonrası Çamur Rengine Büründü - Son Dakika
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