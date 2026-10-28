İzmir Ödemiş'te hatalı sollama yapan araç TIR'la çarpıştı, Coşkun Önal öldü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

İzmir Ödemiş'te hatalı sollama yapan araç TIR'la çarpıştı, Coşkun Önal öldü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir Ödemiş\'te hatalı sollama yapan araç TIR\'la çarpıştı, Coşkun Önal öldü
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Ödemiş ilçesinde hatalı sollama yapan hafif ticari aracın TIR'la çarpışması sonucu Coşkun Önal (60) öldü, Mustafa S. (51) ağır yaralandı. Mustafa S. İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde hatalı sollama yapan hafif ticari aracın TIR'la çarpıştığı kazada Coşkun Önal (60) hayatını kaybetti, Mustafa S. ise ağır yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Ödemiş- İzmir yolu Yeniköy Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Tire-Ödemiş yönünde ilerleyen Mustafa S. (51) yönetimindeki 35 AD 9815 plakalı hafif ticari araç, hatalı sollama yapınca karşı yönden gelen 35 CTK 227 plakalı TIR'la çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan Mustafa S., ekiplerin çalışmasıyla çıkarılıp, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazada Mustafa S.'nin yanındaki Coşkun Önal da Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralı Coşkun Önal, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Mustafa S.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA
İzmir Atatürk Eğitim Ve Araştırma HastanesiOtomobilGüncelÖdemişİzmirSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emeklilere refah payı verilirse ne olacak İşte kuruşu kuruşuna zam hesabı Emeklilere refah payı verilirse ne olacak? İşte kuruşu kuruşuna zam hesabı
Emeklilere ek zam gündemdeyken Mustafa Destici, en düşük maaş için rakam verdi Emeklilere ek zam gündemdeyken Mustafa Destici, en düşük maaş için rakam verdi
Mera arazisine şato yaptıran belediye başkanından garip savunma Mera arazisine şato yaptıran belediye başkanından garip savunma!
Atatürk ve Türk bayrağına yönelik paylaşımı sonrası tutuklandı Götürülürken böyle seslendiler Atatürk ve Türk bayrağına yönelik paylaşımı sonrası tutuklandı! Götürülürken böyle seslendiler
Fenerbahçe taraftarı takımın başına onu istiyor: Gelirse şampiyon yapar Fenerbahçe taraftarı takımın başına onu istiyor: Gelirse şampiyon yapar
Otomobil takla attı, haberi alan anne koşarak geldi Manzarayı görünce dayanamadı Otomobil takla attı, haberi alan anne koşarak geldi! Manzarayı görünce dayanamadı
16:18
İsrail’de oy sayımı devam ederken Cumhurbaşkanı Herzog’dan açıklama: Başka seçim olmamalı
İsrail'de oy sayımı devam ederken Cumhurbaşkanı Herzog'dan açıklama: Başka seçim olmamalı
16:01
Yarım milyon izlenen Uzak Şehir fragmanında skandal hata Silmek zorunda kaldılar
Yarım milyon izlenen Uzak Şehir fragmanında skandal hata! Silmek zorunda kaldılar
15:59
İspanya’da iki hızlı trenin çarpıştığı kazada ölü sayısı 64’e yükseldi
İspanya'da iki hızlı trenin çarpıştığı kazada ölü sayısı 64'e yükseldi
15:52
Türkiye’nin tatil cenneti felaketi yaşıyor Görüntüler endişe verici
Türkiye'nin tatil cenneti felaketi yaşıyor! Görüntüler endişe verici
15:36
Türkiye Kupası’nda ilginç olay Bir dakika bile oynamadılar, 3-0 kazanıp tur atladılar
Türkiye Kupası'nda ilginç olay! Bir dakika bile oynamadılar, 3-0 kazanıp tur atladılar
15:25
Korumasının ifadesiyle zorda kalan Mustafa Sarıgül’e bir şok daha
Korumasının ifadesiyle zorda kalan Mustafa Sarıgül'e bir şok daha
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2026 17:02:09. #7.12#
SON DAKİKA: İzmir Ödemiş'te hatalı sollama yapan araç TIR'la çarpıştı, Coşkun Önal öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android