İzmir Ödemiş'te otomobilin çarptığı park halindeki motosikletin sürücüsü öldü

İzmir Ödemiş'te otomobilin çarptığı park halindeki motosikletin sürücüsü öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir Ödemiş'te Bozdağ Mahallesi yakınlarında park halindeki motosiklete otomobil çarptı. Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırılan motosiklet sürücüsü müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
İzmir'in Ödemiş ilçesinde otomobilin çarptığı park halindeki motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Hüseyin D'nin (41) kullandığı 45 RD 337 plakalı otomobil, Bozdağ Mahallesi yakınlarında, park halindeki motosiklet ve sürücüsü Rafet Atçı'ya (66) çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırılan Atçı, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Hüseyin D. gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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