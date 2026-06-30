"Şehrin Panoları" İzmir Şato'da Hayat Buldu - Son Dakika
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"Şehrin Panoları" İzmir Şato'da Hayat Buldu

30.06.2026 10:15  Güncelleme: 10:48
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İzmir Şato'da düzenlenen 'Şehrin Panoları' etkinliğinde, seramik panoların kent belleğindeki yeri sanat ve mimarlık ekseninde ele alındı. Mustafa Tunçalp'ın katıldığı söyleşi ve atölyede katılımcılar, İzmir'in kültürel mirasından ilham alan özgün pano tasarımları üretti.

(İZMİR) - İzmir Şato'da düzenlenen "Şehrin Panoları" etkinliğinde, seramik panoların kent belleğindeki yeri sanat ve mimarlık ekseninde ele alındı. Türkiye seramik sanatının önemli isimlerinden Mustafa Tunçalp'ın katıldığı söyleşi ve atölyede, katılımcılar İzmir'in kültürel mirasından ilham alan özgün pano tasarımları üretti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İzmir Kültür AŞ ve Şehrin Panoları iş birliğiyle İzmir Şato'da ücretsiz söyleşi ve atölye etkinliği gerçekleştirildi. Kent belleğinin önemli taşıyıcılarından biri olan seramik panoların sanat, mimarlık ve kültürel hafıza açısından ele alındığı etkinlikte, Türkiye seramik sanatının önemli isimlerinden Mustafa Tunçalp katılımcılarla bir araya geldi.

Etkinliğin ilk bölümünde, Mustafa Tunçalp ile birlikte Şehrin Panoları projesinin kurucuları Nurtaç Buluç ve Mustafa Ergül'ün katılımıyla "İzmir'de Mimarlık ve Sanat" başlıklı söyleşi gerçekleştirildi. Söyleşide, sivil mimariye kimlik kazandıran seramik eserlerin kent hafızasındaki yeri değerlendirildi. İkinci bölümde düzenlenen atölye çalışmasında ise katılımcılar, İzmir'in kent dokusu ve mimari mirasından ilham alan özgün seramik pano tasarımları üretti.

Kale Tasarım ve Sanat Merkezi (KTSM) üretim ortaklığıyla sürdürülen Şehrin Panoları projesi; dijital arşiv çalışmaları, sanat yürüyüşleri, sözlü tarih görüşmeleri ve atölyeler aracılığıyla Türkiye'nin seramik ve mozaik pano mirasını gelecek kuşaklara aktarmayı amaçlıyor. Etkinlik sonunda konuşmacılara katkılarından dolayı teşekkür edilirken, kent belleğini yaşatan kültürel çalışmaların sürdürüleceği belirtildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel 'Şehrin Panoları' İzmir Şato'da Hayat Buldu - Son Dakika

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