İzmir Seferihisar'da eski kız arkadaşının evini kundaklayan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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İzmir Seferihisar'da eski kız arkadaşının evini kundaklayan şüpheli tutuklandı

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İzmir Seferihisar'da bir kişi, eski kız arkadaşının evini benzin dökerek ateşe verdi; yangında yaralanan kadının hayati tehlikesi sürüyor. Menderes'teki evinde yakalanan ve hakkında daha önce uzaklaştırma tedbiri uygulanan şüpheli tutuklandı.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde eski kız arkadaşının evini kundaklayıp yaralanmasına neden olan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, A.K. Hıdırlık Mahallesi'ndeki bir apartmanda yaşayan eski kız arkadaşı E.S'nin evini benzin dökerek ateşe verdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce söndürülen yangında yaralanan E.S, Seferihisar Necat Hepkon Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi.

Tedavisi süren kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayın ardından kaçan A.K. ise Menderes ilçesindeki evinde yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, kadını tehdit edip, hakaret ettiği iddiasıyla şüpheli hakkında daha önce uzaklaştırma tedbiri uygulandığı öğrenildi.

Kaynak: AA
SeferihisarGüvenlik3. SayfaGüncelİzmirSuçSon Dakika

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SON DAKİKA: İzmir Seferihisar'da eski kız arkadaşının evini kundaklayan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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