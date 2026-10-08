İzmir Seferihisar\'da operasyonda 563 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 zanlı tutuklandı

İzmir'in Seferihisar ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Bir ihbarı değerlendiren İlçe Jandarma Komuntanlığı ekipleri, plakası belirtilmeyen otomobili Bengiler Mahallesi yolunda durdurdu.

Araçtaki 3 şüphelinin üzerilerinde ve bir iş yerinde yapılan aramalarda 563 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.