İzmir Seferihisar\'da operasyonda 563 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 zanlı tutuklandı

İzmir Seferihisar'da operasyonda 563 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 zanlı tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir Seferihisar'da uyuşturucu ticareti iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. Jandarmanın durdurduğu otomobildeki şüphelilerin üzerinde ve bir iş yerinde yapılan aramada 563 uyuşturucu hap ele geçirilirken, 1 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.
İzmir'in Seferihisar ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Bir ihbarı değerlendiren İlçe Jandarma Komuntanlığı ekipleri, plakası belirtilmeyen otomobili Bengiler Mahallesi yolunda durdurdu.
Araçtaki 3 şüphelinin üzerilerinde ve bir iş yerinde yapılan aramalarda 563 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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