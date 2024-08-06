İzmir Su, Selçuk'a İlk Sevkiyatını Gerçekleştirdi - Son Dakika
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İzmir Su, Selçuk'a İlk Sevkiyatını Gerçekleştirdi

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin çatısı altında hizmet veren İzmir Su, Selçuk Belediyesi ile yapılan protokol ile ilk sevkiyatını gerçekleştirdi. İzmir Su, vatandaşlara temiz ve sağlıklı su hizmetini ekonomik ve kolay bir şekilde sunmayı hedefliyor.

06.08.2024 11:21
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(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin çatısı altında hizmet veren İzmir Su, kentin dört bir köşesine yayılıyor. Fabrikanın bağlı olduğu İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki Grand Plaza A.Ş ile Selçuk Belediyesi arasında imzalanan protokol ile Selçuk'a ilk sevkiyat yapıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin çatısı altında 2017'den beri vatandaşlara temiz ve sağlıklı su hizmeti veren Bornova Kaynak Suyu Dolum Tesisi'nin hizmet ağı her geçen gün genişliyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki Grand Plaza A.Ş.'ye bağlı olarak faaliyet gösteren İzmir Su Fabrikası, Homeros Vadisi Çamiçi Köyü'nün doğal kaynak suyunu saatte bin 500 damacana kapasite ile çalışarak yurttaşlara ulaştırmayı sürdürüyor.

İzmir Su, abonelerine de bir yenisi daha ekledi. Grand Plaza A.Ş. ile Selçuk Belediyesi arasında protokol imzalandı ve ilk sevkiyat yapıldı.

İzmir Su ilk olarak Efes Tarlası Bakkalı'nda, ardından da ekmek büfelerinin gel-al noktası olarak kullanılması ile halkla buluşacak. Uygulama ile mevcut ekonomik düzenin yarattığı zorluklar karşısında halk, temel ihtiyaçlarından olan suyu çok daha ekonomik ve kolay bir şekilde satın alabilecek.

"22 noktada bayimiz var"

İzmir Büyükşehir Belediyesi Grand Plaza A.Ş. İzmir Su Fabrikası Satış Müdürü Gürsoy Taşdemir, "Burası çok önemli bir tesis. Yaklaşık 7 kilometre yukarıda bir kaynağımız var. O kaynaktan gelen su, fabrikamızda hiç el değmeden Endüstri 4.0 kullanılarak damacanaya dolduruluyor. Yaklaşık 22 noktada bayimiz var, alt bayilerle birlikte yaklaşık 60 hizmet aracımızla İzmir halkının hizmetindeyiz" dedi.

"İzmirli bu güzelim sudan faydalansın"

Karbon emisyonunu en az düşük seviyeye indirdiklerini de belirten Gürsoy Taşdemir, Selçuk Belediyesi ile yapılan iş birliğinin diğer ilçe belediyelerine de örnek olmasını istediklerini belirtti. Taşdemir, "Merkez ilçelerimizde bu hizmeti zaten eksiksiz yürütüyoruz. Dış ilçelerimiz ile de aynı seviyeye gelmeyi hedefliyoruz. Bunun ilk adımını Selçuk'la attık. Bu iş birliğinin yayılmasından yanayız. İzmirliler tüm ilçelerde bu güzelim sudan faydalansın" diye konuştu.

Tüm uluslararası kriterlere uygun

Halk sağlığına uygun bir üretim yapıldığını belirten Taşdemir, ayrıca şunları söyledi:

"İzmirli gönül rahatlığıyla bu suyu kullanabilir. Suyun kaynaktan çıkıp İzmirliye ulaşana kadarki aşamaları çok önemli. Bu sürecin hiçbir noktasını atlamadan yol alıyoruz. Her aşamada kontrol ve denetim var. Sürekli numuneler alınıyor. Testler yapılıyor. Güvenli üretim bizim için çok önemli. Zaten dolum tesisine su sağlayan kaynaklar Homeros Vadisi'nin derinliklerinde insani ve çevresel kirlilikten 7 kilometre uzakta yer alıyor. Tüm hijyenik ve teknik gereklilikler de yerine getiriliyor. Su, isale hattı ile tamamen dış ortamdan izole ediliyor. Dünya standartlarında kurulan tesiste üretilen su Dünya Sağlık Örgütü tavsiyelerinde, Avrupa Birliği direktiflerinde ve İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliği'nde belirtilen sağlık kriterlerine uygunluk taşıyor. Tamamen modern otomasyon sistemleri kullanılarak el değmeden dolum yapılan 19 litrelik damacanalar İzmir halkına sunuluyor."

Boş damacanalar da kontrol ediliyor

Her aşamada yapılan denetimlere geri gelen boş damacanalar da dahil. Gürsoy Taşdemir, "Boş damacana robot vasıtasıyla üretim bandına alınıyor. Damacanalar sırası ile kapak sökme, delik tespit, dış yıkamadan geçerek iç yıkama ünitesine geliyor. Su, mevzuat gereklilikleri çerçevesinde filtre ediliyor. Yapılması gereken tüm fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik analizler, fabrika bünyesinde bulunan modern laboratuvarda yapılıyor. Ayrıca tüm parametrik değerler anlık ve sürekli olarak, otomasyon sistemi tarafından kontrol edilerek kayıt altına alınıyor" dedi.

Kaynak: ANKA

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