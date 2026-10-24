İzmir Torbalı'da 30 yıl 5 ay 22 gün hapsi bulunan firari hükümlü yakalandı - Son Dakika
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İzmir Torbalı'da 30 yıl 5 ay 22 gün hapsi bulunan firari hükümlü yakalandı

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İzmir Torbalı'da 16 farklı suçtan 30 yıl 5 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 9 yıl 8 ay 3 gündür aranan firari hükümlü, Demirci Mahallesi'nde dron destekli operasyonla yakalandı. Saklandığı arazide yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

İzmir'in Torbalı ilçesinde hakkında 30 yıl 5 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve yaklaşık 10 yıldır aranan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş, İstihbarat ve Özel Harekat Şube müdürlüklerince arananların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Ekipler, hakkında "kasten öldürme", "kasten yaralama", "yağma", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik" gibi 16 farklı suçtan toplam 30 yıl 5 ay 22 gün hapis ve 257 bin 820 lira idari para cezası bulunan G.Ö'nün Demirci Mahallesi'nde saklandığını tespit etti.

Dronlarla çalışma yürüten ekipler, firari hükümlünün bulunduğu yere operasyon düzenledi.

Saklandığı arazide yakalanan ve 9 yıl 8 ay 3 gündür firari olan hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA
3. SayfaTorbalıGüncelİzmirSon Dakika

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SON DAKİKA: İzmir Torbalı'da 30 yıl 5 ay 22 gün hapsi bulunan firari hükümlü yakalandı - Son Dakika
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