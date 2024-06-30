İzmir Torbalı'da Patlama: 4 Ölü, 35 Yaralı

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(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir Torbalı'da meydana gelen patlamada 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 35 kişinin yaralandığını bildirdi. Patlamanın ilk belirlemelere göre sanayi tüpünden kaynaklandığını belirten Yerlikaya, bölgeye İzmir AFAD'dan 2 araç 9 personel, İl Sağlık Müdürlüğünden 8 ambulans 2 UMKE ekibi ve 36 personel sevk edildiğini açıkladı.

Bakan Yerlikaya, patlamaya ilişkin sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Bugün İzmir Torbalı'daki Fevzi Çakmak Mahallesinde bulunan bir kıraathanede ilk belirlemelere göre sanayi tüpünden kaynaklandığı değerlendirilen bir patlama meydana gelmiştir. Olay bölgesine; İzmir İl AFAD'dan 2 araç 9 personel, İl Sağlık Müdürlüğünden 8 ambulans 2 UMKE ekibi ve 36 personel sevk edilmiştir. Patlamada maalesef 4 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 35 vatandaşımız da yaralanmıştır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Konuya ilişkin tahkikat devam etmektedir. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir."