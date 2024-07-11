İzmir Valisi Süleyman Elban, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliklerine davet etti

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İzmir Valisi Süleyman Elban, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında çok sayıda etkinlik organize ettiklerini belirterek, tüm İzmirlileri bir kez daha demokrasiye, milli birliğe ve beraberliğe nasıl sahip çıkıldığını dünyaya göstermek üzere bu etkinliklere davet ettiğini ifade etti.

Elban, yaptığı açıklamada 15 Temmuz darbe girişiminin 8. yılında İzmir Valiliği koordinesinde çok sayıda etkinlik düzenleneceğini aktardı.

15 Temmuz'un ruhuna yakışır bir program hazırlamak istediklerini belirten Elban, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Demokrasi şehitlerimiz ve gazilerimiz başta olmak üzere milli irademize sahip çıkan tüm vatandaşlarımızın dik duruşunu onurlandıran bir program hazırladığımıza inanıyorum. Bu vesileyle milli bayramlarımız arasında ayrı bir yeri ve önemi olan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tüm İzmirlileri Konak Atatürk Meydanı'nı doldurmaya, böylelikle bir kez daha demokrasiye, milli birliğe ve beraberliğimize, her zaman ve her yerde nasıl sahip çıktığımızı tüm dünyaya göstermeye davet ediyorum."

Valilik öncülüğünde mülki idare ve kamu kurum kuruluş amirleri ile çok sayıda personelin emek vereceği etkinliklere üniversiteler, yerel yönetimler ile sayıları 200'ü bulan sivil toplum kuruluşları da destek verecek.

15 Temmuz Şehitleri Hatıra Ormanı'na fidan dikim etkinliği, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığınca şehit yakınları, gaziler ve ailelerine yönelik körfez deniz turu, Üçkuyular-Konak arası bisiklet sürüş etkinliği, Kur'an-ı Kerim tilavetleri ve lokma ikramlarının yapılacağı etkinlik programında 15 Temmuz saat 20.00'de Konak Meydanı'nda anma töreni düzenlenecek.

Öte yandan darbe girişiminin yıldönümü sebebiyle kentteki 3 alışveriş merkezinde ve Konak Meydanı'nda İzmir Valiliği ve Anadolu Ajansı iş birliğinde fotoğraf sergileri düzenleneceği aktarıldı. ???????