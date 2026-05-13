Estonya ile İzmir Arasında Dijital Dönüşüm ve İş Birliği Köprüsü
13.05.2026 10:25  Güncelleme: 10:56
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Estonya'nın Ankara Büyükelçisi Vaino Reinart ve Fahri Konsolos Daniel Lochner ile dijitalleşme, akıllı şehirler ve yeşil dönüşüm konularında işbirliklerini ele aldı. Estonya'nın bilişim teknolojilerindeki deneyimi, iki ülke arasında yeni fırsatlar yaratabilir.

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Estonya'nın Ankara Büyükelçisi Vaino Reinart ve Estonya'nın İzmir Fahri Konsolosu Daniel Lochner'u ağırladı. Görüşmede dijitalleşme, akıllı şehirler, yeşil dönüşüm ve iki ülke arasında geliştirilebilecek ekonomik ve akademik iş birlikleri ele alındı.

Estonya'nın Ankara Büyükelçisi Vaino Reinart, İzmir Fahri Konsolosu Daniel Lochner ve Müsteşar/Misyon Şefi Yardımcısı Tiia Treier, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı ziyaret etti.

Fahri Konsolos Lochner'in göreve başlaması dolayısıyla yapılan  görüşmede, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı ve ESHOT Genel Müdürü Övünç Özgen ile belediye bürokratları da yer aldı.

Daha önce 2012-2013 yıllarında da İzmir'e geldiğini belirten Büyükelçi Reinart, Başkanlık makamına ilk ziyaretini gerçekleştirdiğini söyledi. İzmir'de fahri konsolosluk açılmasının iki taraf arasındaki ilişkileri daha yakın ve doğrudan geliştireceğini ifade eden Reinart, İzmir'in güçlü ekonomik potansiyeline dikkati çekti.

TUGAY'DAN İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir'de fahri konsolosluk açılmasının iki ülke arasındaki ilişkilerin daha yakın ve güçlü ilerlemesine katkı sağlayacağını söyledi. Estonya'nın özellikle dijitalleşme ve bilişim teknolojileri alanındaki başarılı çalışmalarını takdir ettiklerini belirten Tugay, bu temasların bir parçası olmaktan memnuniyet duyacaklarını ifade etti. İş dünyasının yanı sıra belediyeler ve üniversiteler arasında da iş birliği ve karşılıklı eşleşmelerin geliştirilebileceğini dile getiren Başkan Tugay, Estonya ile daha yakın ilişkiler kurulması için İzmir adına her türlü katkıyı vermeye hazır olduklarını bildirdi.

"TÜRKİYE DAHİL BİRÇOK ÜLKEYE BİLİŞİM ÇÖZÜMLERİ SUNUYORUZ"

Estonya'nın Ankara Büyükelçisi Vaino Reinart, özellikle yeşil dönüşüm, dijital dönüşüm ve akıllı şehirler alanlarında çalışmalar yürüttüklerini, Estonya ile Türkiye arasındaki iş fırsatlarını geliştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Estonya'nın bilişim teknolojilerinde güçlü bir merkez olduğunu vurgulayan Reinart, Türkiye dahil dünyanın birçok ülkesine bilişim çözümleri sunduklarını belirterek, gelecekte iş delegasyonlarıyla İzmir'i ziyaret etmek istediklerini de vurguladı. İki tarafın da birbirinden öğreneceği çok şey olduğunu dile getiren Büyükelçi Reinart, sağlık turizminde Türkiye'nin önemli bir başarı yakaladığını ve müşteri memnuniyetinin yüksek seviyede olduğunu ifade etti.

Kaynak: ANKA

