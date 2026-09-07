İzmit Körfezi\'nde 2. etap dip çamuru temizliği tamamlandı, 1,3 milyon metreküp çamur çıkarıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı işbirliğinde yürütülen Dip Çamuru Projesi'nin ikinci etabı tamamlandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İzmit Körfezi'nin korunması, su ekosisteminin sürdürülebilirliğinin sağlanması ve deniz tabanındaki kirliliğin giderilmesi amacıyla sürdürülen "İzmit Körfezi Doğu Baseni Dip Çamuru Temizleme Projesi" ikinci etabında 100 hektarlık alanda dip temizliği yapıldı.

Alandan yaklaşık 1 milyon 300 bin metreküp dip çamuru çıkarılırken, 2022'de tamamlanan ilk etapla İzmit Körfezi'nde temizlenen toplam alan 225 hektara, çıkarılan dip çamuru miktarı ise yaklaşık 2 milyon 400 bin metreküpe ulaştı.

Bugüne kadar Körfez'den çıkarılarak taşınan dip çamuru miktarının yaklaşık 160 bin kamyon dolusuna, temizlenen alanın ise yaklaşık 315 futbol sahasına eşdeğer olduğu belirtildi.

İzmit Körfezi'nin daha sağlıklı ve dirençli bir su ekosistemine kavuşturulmasının hedeflendiği proje, üçüncü etap çalışmalarıyla devam edecek.

Üçüncü etap kapsamında Körfez'in farklı noktalarında dip temizliği yapılması ve deniz ekosisteminin iyileştirilmesine yönelik çalışmaların sürdürülmesi planlanıyor.

Proje ile İzmit Körfezi'nin doğal yapısının korunması, su ekosisteminin desteklenmesi ve denizin gelecek nesillere daha temiz ve sağlıklı şekilde aktarılması amaçlanıyor.