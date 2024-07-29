İzmit Körfezi'nde Dip Çamuru Temizliği Devam Ediyor - Son Dakika
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İzmit Körfezi'nde Dip Çamuru Temizliği Devam Ediyor

İzmit Körfezi'nde 100 yılda biriktiği değerlendirilen 8 milyon ton dip çamurunun temizlenmesi için yapılan çalışmalarda şu ana kadar 57 hektarlık alandan 620 bin metreküp dip çamuru çekildi. Proje kapsamında kullanılan Cutter Suction Dredger gemisi ve geotekstil tüpler sayesinde çamur deniz ekosisteminden uzaklaştırıldı. Çalışmaların sonucunda çevre koruma ve deniz ekosisteminin sağlığına büyük bir katkı sağlanmış olacak.

29.07.2024 12:15
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Yaklaşık 100 yılda biriktiği değerlendirilen 8 milyon ton dip çamurunun temizlenmesi için çalışmaların devam ettiği İzmit Körfezi'nde, şu ana kadar 57 hektarlık alandan 620 bin metreküp dip çamuru çekildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ortaklığında hayata geçirilen "İzmit Körfezi Doğu Baseni Dip Çamurunun Temizlenmesi, Susuzlaştırılması ve Bertaraf Hizmeti Projesi" doğrultusunda 2 Mayıs 2023'ten bu yana İzmit Körfezi'nin doğu yakasında dip çamuru temizliği yapılıyor.

Proje kapsamında Cutter Suction Dredger gemisi, 3 terfi istasyonu ve 8 kilometre boru hattı kullanılarak çıkartılan çamur, 70 dönüm alanda kurulan şantiyede belirlenen sahaya getiriliyor.

İzmit Körfezi'nde biyoçeşitliliğin korunması amacıyla başlatılan projede, şu ana kadar denizden 620 bin metreküp dip çamuru çekilerek 57 hektarlık alan temizlendi.

Çalışmalarda 716 geotekstil tüpte susuzlaştırma işlemi tamamlanırken, 20 geotekstil tüpte susuzlaştırma işlemi ise devam ediyor.

Tüplerde yüzde 60 kuruluğa getirilen 620 bin metreküp (yaklaşık 28 bin kamyon) çamur, deniz ekosisteminden uzaklaştırıldı.

Çevre koruma ve deniz ekosisteminin sağlığını koruma açısından büyük bir adım niteliği taşıyan projede, geotekstil tüplerden düzenli olarak alınan numuneler, kuru madde tayini analizi yapılması için akredite laboratuvara gönderiliyor.

Kaynak: AA

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