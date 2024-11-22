İzmit Körfezi'nde Flamingo Popülasyonu Artıyor - Son Dakika
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İzmit Körfezi'nde Flamingo Popülasyonu Artıyor

İzmit Körfezi\'nde Flamingo Popülasyonu Artıyor

İzmit Körfezi'nde beslenirken görülen flamingolar, bölgede artan sayılarıyla dikkat çekiyor. Yapılan gözlemlere göre geçen yıl 351 olan flamingo sayısı, bu yıl 491'e yükseldi.

22.11.2024 13:23  Güncelleme: 13:26
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İZMİT Körfezi'nde beslenirken görülen flamingolar, diğer kuş türleriyle birlikte renkli görüntüler oluşturdu.

Marmara Denizi'nin doğu ucundaki İzmit Körfezi yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Martı, tarakdiş, karabatak türlerinin bulunduğu İzmit Körfezi, son dönemde sayıları artan flamingoların da önemli durak noktalarından biri oldu. Plankton, alg ve mikroorganizmalar ile beslenen flamingolar yaklaşık 170 kuş türüne ev sahipliği yapan ve göç yolu üzerinde önemli duraklardan biri olan İzmit Körfezi'nde görüntülendi.

Öte yandan geçen eylül ayında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ormanya Doğa Koruma ve Araştırma Ekibi ile Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından "İzmit Körfezi Sulak Alanı Flamingo Popülasyonunu İzleme Projesi" kapsamında gözlem ve sayım yapıldı. Geçen yıl 351 flamingoya ev sahipliği yapan İzmit Körfezi'nde bu yıl 491 flamingonun olduğu belirlendi.

HABER-KAMERA: Ardacan UZUN-Nazım Özgün ERBULAN/İZMİT(Kocaeli),

Kaynak: DHA

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