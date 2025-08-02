İzmit'te 179 Bin Makaron Ele Geçirildi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 179 bin 800 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

İzmit ilçesinde 3 araç ve bir iş yerinde yapılan aramada 169 bin 800'ü dolu 179 bin 800 makaron ile 15 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.