İzmit'te Ramazan dolayısıyla Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı - Son Dakika
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İzmit'te Ramazan dolayısıyla Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı

İzmit\'te Ramazan dolayısıyla Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan Yeni Cuma Camisi'nde ramazan dolayısıyla Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı. İkindi namazına gelen cemaat, camide yoğunluk oluşturarak Sakal-ı Şerif'i görmek için sırayla ziyaret etti. Sakal-ı Şerif, dua ve salavatlar eşliğinde cemaate gösterildi.

27.03.2024 09:13
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde ramazan dolayısıyla Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı.

Yeni Cuma Camisi'nde ikindi namazına gelen cemaat, Sakal-ı Şerif'i görmek için camide yoğunluk oluşturdu.

Sandukadan çıkarılan 40 katlı örtüyle sarılı cam tüpteki Sakal-ı Şerif, dua ve salavatlarla ziyaret alanına getirilerek sırayla cemaate gösterildi.

Kaynak: AA

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