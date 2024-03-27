İzmit\'te Ramazan dolayısıyla Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde ramazan dolayısıyla Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı.
Yeni Cuma Camisi'nde ikindi namazına gelen cemaat, Sakal-ı Şerif'i görmek için camide yoğunluk oluşturdu.
Sandukadan çıkarılan 40 katlı örtüyle sarılı cam tüpteki Sakal-ı Şerif, dua ve salavatlarla ziyaret alanına getirilerek sırayla cemaate gösterildi.
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İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında, Yunan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen can salları içerisinde 2'si çocuk 36 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Dikili ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine çalışma başlattı. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen 2 can salı içerisindeki 2'si çocuk toplam 36 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik botları tarafından kurtarıldı. Karaya çıkartılan göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.
Samsun'da motosiklet kazasında hayatını kaybeden gencin organları 5 kişiye umut olacak. Ali Kara'nın organları bağışlandı ve başarılı bir şekilde çıkarıldı. Karaciğeri Erzurum'a, böbrekleri Samsun'a, kornealar ise Samsun bölgesinde nakil bekleyen hastalara umut olacak.
Düzce Valisi Selçuk Aslan, Düzce Arama Kurtarma Ekibi'ni ziyaret ederek, dernek merkezinde incelemelerde bulundu. Düzce'de arama kurtarma alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının kapasitelerinin geliştirilmesi projesi hakkında çalışmalar devam edecek.
Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün girişimleri ile yaklaşık 10 gün önce temeli atılan 'Zincirli Kuyu İş Merkezi ve Kütüphanesi'nde çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor. Bina, bodrum, zemin ve 1. katı işyeri, diğer 2 katı ise kütüphane olarak hizmet verecek.
Samsun'un İlkadım ilçesinde motosiklet kazası geçiren Ali Kara'nın organları, ailesi tarafından bağışlandı. Organ nakli operasyonu başarılı bir şekilde gerçekleştirildi ve karaciğer Erzurum'a, böbrekler ve kornealar ise Samsun'da nakil bekleyen hastalara umut olacak.
Düzce Üniversitesi'nde öğrenim görmek için farklı ülkelerden gelen gençler, Vakti Vefa Derneği'nin ev sahipliğinde düzenlenen iftar programında bir araya geldi. Düzce Valisi Selçuk Aslan ve protokol üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen programda, öğrencilerin eğitim hayatlarını kolaylaştırmak ve güven içinde okullarına devam etmeleri için destek verildi.
İstanbul serbest piyasada dolar 32,2270 liradan, avro 34,9070 liradan güne başladı. Doların alış fiyatı 32,2250 lira, satış fiyatı ise 32,2270 lira olarak belirlendi. Avronun alış fiyatı 34,9050 lira, satış fiyatı ise 34,9070 lira olarak belirlendi. Önceki gün doların satış fiyatı 32,1990 lira, avronun satış fiyatı ise 34,9430 lira idi.
Bayburt'ta asırlık camilerde hatim geleneği, Ramazan ayında yoğun katılım ile devam ettiriliyor. Tarihi Ulu Cami başta olmak üzere şehirdeki cami ve Kur'an kurslarında hatim geleneği Bayburtlu vatandaşlar tarafından özenle yaşatılmaya çalışılıyor. Vatandaşlar, camilere akın ederek hatimleri dinliyor ve Ramazan ayının manevi atmosferini hissediyorlar. Ayrıca, cami imam hatipleri tarafından okunan Kur'an ile hatimler tamamlanıyor. Bayburtlular, asırlık geleneği yaşatarak camileri boş bırakmıyorlar.
Ramazan ayının manevi huzurunun hissedildiği Bayburt'ta, asırlık camilerde hatim geleneği Bayburtlu vatandaşların yoğun katılımıyla devam ettiriliyor. Gecesi namazla, gündüzü Kur'an'la geçen Ramazan günlerinde vatandaşlar mukabele geleneğini yaşatma gayreti içerisinde olduklarını söylediler. Asırlardır zamana meydan okuyan, Selçuklu mimarisinin en önemli eserlerinden biri olan Tarihi Ulu Cami'de sabah, öğle ve ikindi vakitlerinde Kur'an-ı Kerim okunuyor, hatim geleneği Bayburtlu vatandaşlar tarafından özenle yaşatılıyor.
Türkiye'nin sofralık kayısı üretiminde ilk sıralarda yer alan Mersin'de, baharla birlikte tomurcukların çiçeğe dönmesiyle ortaya eşsiz bir manzara çıktı. Ağaçların çiçek açmasıyla bahçeler beyaza bürünerek adeta gelinliğini giydi. Yaklaşık bir ay sonra çiçeklerin çağlaya dönüşeceğine değinen üreticiler, haziran ayından itibaren ise kayısı hasadına başlayacaklarını dile getirdi.
Mersin polisi, motosiklet ve elektrikli bisiklet hırsızlığına karşı gerçekleştirdiği uygulamalarda 2'si çalıntı 4'ü hacizli motosiklet ele geçirirken, 22'si de trafikten men edildi. Uygulamada bin 819 kişinin kaydı sorgulandı ve 758 bin 510 TL idari para cezası kesildi.
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