İzmit'teki bıçaklı kavgada 1 ölü, 6 yaralı: Mütalaa açıklandı

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 6 kişinin de yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin biri tutuklu 3 sanığın yargılandığı davada mütalaa açıklandı.

Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Yaşar L. (42) ile müşteki tutuksuz sanık B.G. ve taraf avukatları katıldı.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık Yaşar L'nin maktul Murat Geçer'i (45) "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 18 yıla, müşteki tutuksuz sanıklar B.G. ile E.G'ye karşı "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan ayrı ayrı 11 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Müşteki tutuksuz sanıklar E.G. ile B.G'nin de "basit yaralama", "hakaret", "konut dokunulmazlığını ihlal etme" ve "mala zarar verme" suçlarından değişen oranlarda cezalandırılması talep edildi.

Söz verilen Yaşar L, kasıtlı olarak bir şey yapmadığını savunarak, yaşananlardan dolayı pişman olduğunu söyledi.

Sanık avukatı da mütalaaya karşı savunma hazırlamak için süre istedi.

Tutuksuz sanık B.G. ile katılan F.İ'nin avukatı ise haksız tahrik yönünden mütalaaya katılmadığını ifade ederek, bu hususa ilişkin beyanlarını sunmak için süre talebinde bulundu.

Sanık Yaşar L'nin tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, taraf avukatlarının mütalaaya ilişkin savunma hazırlaması için duruşmayı erteledi.

Olay

İzmit ilçesinde 17 Mayıs 2021'de Murat Geçer (45), oğluyla yaşayan C.L'nin evi terk etmesi üzerine oğlu M.G. (28) ile Kuruçeşme Fatih Mahallesi'nde oturan kadının babası Yaşar L'nin evine gitmişti.

Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Yaşar L. tarafından göğsünden bıçaklanan Geçer, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, yakınları B.G. ve E.G. de yaralanmıştı.

Kavgada aynı aileden İ.L, C.L, C.L. ile Yaşar L. de darbedilmişti. Polis ekiplerince gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştı.