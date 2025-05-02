İznik Gölü'nde Kaçak Avcılara Ceza - Son Dakika
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İznik Gölü'nde Kaçak Avcılara Ceza

İznik Gölü\'nde Kaçak Avcılara Ceza

İznik Gölü'nde kaçak avlanan 13 kişiye 164 bin TL ceza kesildi, 607 kilo balık göle bırakıldı.

02.05.2025 13:31
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BURSA'da İznik Gölü'nde kaçak avlanan 13 kişiye 164 bin TL ceza kesildi.

'Usulsüz Su Ürünleri ve Kara Avcılığı ile Mücadele' faaliyetleri kapsamında İznik Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı tarafından, 15 Mart - 15 Haziran tarihleri arasında sazangiller familyası ve kerevit böceği yasağı kapsamında, İznik Gölü ile gölü besleyen derelerde denetim gerçekleştirildi. '1380 Sayılı Su ürünleri Kanunu' ve '4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu' kapsamında balık çeşitliliğini korumak ve ekolojik dengeyi sağlamak amacıyla 15 Mart - 30 Nisan 2025 tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda, usulsüz ve kaçak avcılık yapan 13 kişiye toplam 164 bin 595 TL idari para cezası uygulandı.

607 KİLO BALIK GÖLE BIRAKILDI

3 bin 300 metre misina ağına el konulurken, canlı olarak ele geçen 350 kilogram levkit, 172 kilogram akbalık, 85 kilogram sarı sazan göle ve derelere bırakıldı.

Kaynak: DHA

İznik Gölü, Jandarma, Güvenlik, 3-sayfa, Ekonomi, Güncel, Çevre, Hukuk, İznik, Son Dakika

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