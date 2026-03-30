İznik'te Taşkın: Tarım Arazileri Su Altında Kaldı
İznik'te Taşkın: Tarım Arazileri Su Altında Kaldı

30.03.2026 15:41
Uzun süren kuraklığın ardından İznik'te sağanak yağışlar dereleri doldurdu, tarım arazileri su altında kaldı.

KURUYAN DERELER DOLDU, TARIM ARAZİLERİ SU ALTINDA KALDI

Bursa'nın İznik ilçesinde etkili olan sağanak, uzun süredir kuraklıkla mücadele eden bölgede taşkına yol açtı. Kuruyan dere yatakları yeniden doldu, bazı dereler taştı. Tepelerden ve dere yataklarından gelen çamurlu suyun ulaştığı İznik Gölü de kahverengiye döndü. Yoğun yağış nedeniyle tarım arazileri de su altında kaldı.

İZNİK GÖLÜ YÜKSELMEYE BAŞLADI

Yağmurla birlikte derelerdeki su seviyesinin artmasına sevinen ilçe halkı, taşkın riskine karşı teyakkuza geçti. İznik Gölü Sahili'nde yaklaşık 20 yıldır kafe işletmeciliği yapan Bekir Uslu, yağışların ardından gölde belirgin bir yükselme yaşandığını ifade etti. Uslu, "Son zamanda yağan yağışlardan sonra gölün seviyesi yükselmeye başladı. Daha önce dere ve göletlerde su yoktu, şimdi dolup taşmaya başladı. Bu yoğunlukta yağışlar devam ederse gölün eski seviyesine geleceğini düşünüyoruz" dedi.

'ÇAMURLU GÖRÜNTÜ GEÇİCİ, GÖL KENDİNİ TOPARLAR'

Göl suyunun bulanık görünümünün geçici olduğunu da söyleyen Bekir Uslu, "Su, dere yataklarından ve tepelerden geldiği için şu an çamurlu ve bulanık. Ancak İznik Gölü dünyada ender bulunan göllerden biri. Kendi kendini temizleyeceğine inanıyoruz. İnşallah yağışlar birkaç gün daha devam eder ve göl eski seviyesine ulaşır. Biz de o eski, keyifli günlere geri döneriz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Hava Durumu, Güncel, Çevre, Doğa

