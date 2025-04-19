İztuzu Plajı'nda Caretta Yuvalama Hazırlıkları Başladı - Son Dakika
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İztuzu Plajı'nda Caretta Yuvalama Hazırlıkları Başladı

İztuzu Plajı\'nda Caretta Yuvalama Hazırlıkları Başladı

Nesli tehdit altındaki deniz kaplumbağaları için İztuzu Plajı'nda yuvalama sezonu hazırlıkları yapılıyor.

19.04.2025 16:40
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MUĞLA'nın Ortaca ilçesinde yer alan dünyaca ünlü İztuzu Plajı'nda, nesli tehdit altındaki deniz kaplumbağalarının 2025 yılı yuvalama sezonu için hazırlıklar başladı.

Avrupa'nın en iyi kumsalları arasında gösterilen, Ortaca'nın Dalyan Mahallesi'ndeki dünyaca ünlü İztuzu Plajı'nda faaliyet gösteren Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER), her yıl olduğu gibi bu yıl da carettaların güvenli bir şekilde yuvalamalarını ve yavruların denize ulaşmalarını sağlamak için çalışmalarına hız verdi. DEKAMER yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, deniz kaplumbağalarının her yıl doğdukları kumsallara geri dönerek yumurtladığı ve bu doğal döngünün korunmasının büyük önem taşıdığı vurgulandı. Açıklamada, "Bu mucizevi yolculuğa bir kez daha tanıklık etmeye hazırlanıyoruz. Yuvaların çeşitli tehditlerden korunması ve yavruların güvenle denize ulaşması için gönüllü ekiplerimizle birlikte çalışmalarımıza başladık" denildi.

GÖNÜLLÜ ORDUSU YİNE SAHADA

Her yıl yerli ve yabancı gönüllülerin katkılarıyla yürütülen DEKAMER çalışmaları, bu yıl da geniş katılımlı bir gönüllü programıyla desteklenecek. Ekipler, gece devriyeleri ile sahildeki yuvaları tespit edecek, koruma kafesleri yerleştirecek ve bilimsel veriler toplayacak. Aynı zamanda ziyaretçilere yönelik bilinçlendirme çalışmaları sezon boyunca sürecek.

CARETTA CARETTALAR İÇİN KRİTİK DÖNEM

Mayıs ayı ile başlayan yuvalama sezonu, genellikle ekim ayına kadar sürüyor. Bu süreçte İztuzu Plajı'nda yüzlerce caretta yuvası oluşuyor. Yumurtadan çıkan yavrular, yönlerini ay ışığına göre bularak denize ulaşmaya çalışıyor. Ancak yapay ışık, insan faaliyetleri, kumsal araçları ve doğal yırtıcılar, bu süreci tehdit eden başlıca faktörler arasında yer alıyor. DEKAMER, bu tehditleri en aza indirmek adına hem bilimsel hem de toplumsal farkındalık projeleriyle önemli bir rol üstleniyor. Yetkililer, vatandaşlardan özellikle plajdaki gece ışıklandırmalarına dikkat edilmesini ve işaretli yuvalara zarar verilmemesini istiyor. DEKAMER bünyesinde yer alan rehabilitasyon merkezi de tedavi gören kaplumbağaların hikayelerini ziyaretçilerle paylaşarak, doğaya olan farkındalığı artırmayı hedefliyor. Merkez, haftanın belirli günlerinde rehberli turlar ve bilgilendirme etkinlikleri ile ziyaretçilere açık olacak.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İztuzu Plajı'nda Caretta Yuvalama Hazırlıkları Başladı - Son Dakika

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