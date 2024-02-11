Muğla'da İztuzu Plajı'ndaki Deniz Kaplumbağalarının Sinyali Kesildi - Son Dakika
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Muğla'da İztuzu Plajı'ndaki Deniz Kaplumbağalarının Sinyali Kesildi

Muğla\'da İztuzu Plajı\'ndaki Deniz Kaplumbağalarının Sinyali Kesildi

Muğla'nın Ortaca ilçesindeki İztuzu Plajı'nda faaliyetini sürdüren Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nin (DEKAMER) uydu üzerinden takip ettiği 60 deniz kaplumbağasından 56'sının sinyalinin kesildiği bildirildi. DEKAMER Müdürü Prof. Dr. Yakup Kaska, sinyal kesilen kaplumbağaların ölmüş, pilinin bitmiş ya da cihazlarının zarar görmüş olabileceğini belirtti.

11.02.2024 10:36
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MUĞLA'nın Ortaca ilçesindeki İztuzu Plajı'nda faaliyetini sürdüren Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nin (DEKAMER) uydu üzerinden takip ettiği 60 deniz kaplumbağasından 56'sının sinyalinin kesildiği bildirildi.

Avrupa'nın en iyi kumsalları arasında gösterilen, Ortaca'nın Dalyan Mahallesi'ndeki, dünyaca ünlü İztuzu Plajı'nda DEKAMER, Dünya Doğa Koruma Birliği'nin (IUCN) nesli tehlike altındaki türler arasında kırmızı listesinde yer alan caretta caretta ve yeşil deniz kaplumbağalarının yaşamlarını 14 yıl önce uydudan takibe başladı. Aralarında 2019 yılında denize bırakıldığında kamuoyunun ilgisini çeken 'Tuba' adlı kaplumbağanın da bulunduğu 60 deniz kaplumbağası, uydu takip cihazıyla izleniyor. Bu kaplumbağadan 56'sının sinyali kesildiği, sadece 'Güzel İzmir', 'Landinoh', 'Alice' ve 'Talay'ın uydudan takip edilebildiği bildirildi.

?'TUBA'DAN DA SİNYAL ALINAMIYOR

DEKAMER Müdürü Prof. Dr. Yakup Kaska, 28 Ağustos 2019'da uydu takip cihazı takarak denize bıraktıkları 'Tuba' adı verilen 25-30 yaşlarındaki caretta carettanın sinyalinin kesildiğini, bu yaz Dalyan'a dönüp, yuva yapmasını beklediklerini söyledi. Prof. Dr. Kaska, sinyal kesilen kaplumbağaların ölmüş, pilinin bitmiş ya da herhangi bir şekilde cihazlarının zarar görmüş olabileceğini, şu ana kadar sadece 'Alice', 'Lansinoh', 'Güzel İzmir' ve 'Talay'dan sinyal alabildiklerini belirtti.

Kaynak: DHA

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Yakup Kaska, Ortaca, Dünya, Hayvanlar, Çevre, Güncel, Son Dakika

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