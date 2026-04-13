Bornova Belediye Başkanı Eşki'den İzyuva Sakinlerine Çifte Müjde: İzmar ve Kafeterya Projeleri Yakında Hayata Geçiyor

(İZMİR) - Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Erzene Mahallesi İZYUVA bölgesinde yapılacak yatırımları yerinde inceleyerek, vatandaşların talebi doğrultusunda bölgeye bir İZMAR ve kafeterya kazandırılacağını açıkladı. Bornova Belediyesi tarafından inşa edilecek market, Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilecek.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Erzene Mahallesi'nin en yüksek yerleşim alanlarından biri olan İZYUVA'da yapılacak yatırımları yerinde inceledi. 113/25 Sokak'taki çalışmaları sahada değerlendiren Eşki, bölgede İZMAR ve kafeterya hizmetlerinin kısa sürede hayata geçirileceğini açıkladı.

"Vatandaşlarımızın talebine kulak verdik"

İZYUVA'da sosyal donatı eksikliğine dikkati çeken Başkan Ömer Eşki, bölgede bugüne kadar herhangi bir sosyal tesis, market ya da kafeterya bulunmadığını vurguladı.

Eşki, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda önemli bir adım attıklarını belirterek, "İzyuva'da herhangi bir sosyal tesis, market, kafeterya yok. Buradaki vatandaşlarımızın bu yönde bir talebi vardı. İzyuva'ya market istiyorlardı. Biz de Büyükşehir Belediyemiz ile beraber buraya bir İZMAR açmaya karar verdik" diye konuştu.

Bu işbirliğinin hem temel ihtiyaçlara erişimini kolaylaşacağını hem de bölgeye sosyal hareketlilik kazandıracağını söyleyen Başkan Eşki, projeye ilişkin detayları paylaşarak, "Biz Bornova Belediyesi olarak yapım sürecini üstlendik, inşaatını yapıyoruz. Teslim ettikten sonra Büyükşehir burada İZMAR'ı açacak" dedi.

"Aynı zamanda sosyal bir buluşma noktası olacak"

İZYUVA'nın coğrafi konumuna da dikkati çeken Eşki, bölgenin dezavantajlarının avantaja dönüştürüleceğini belirterek, şöyle konuştu:

"Burada bir market alanı oluşturmuşken yanına bir de kafeterya yapacağız. Buranın uzak olmasının, yüksekte olmasının dezavantajları olduğu gibi çok güzel bir körfez manzarısı var. Planlanan kafeterya sadece bir dinlenme alanı değil, aynı zamanda sosyal bir buluşma noktası olacak. Vatandaşlarımızın manzaraya bakarak çay içebileceği, sosyalleşebileceği bir mekanı buraya inşa edeceğiz. Çok yakında burada hem bir marketimiz hem de çok güzel bir seyir manzarası olan kafeteryamız olacak."

Hayata geçirilecek proje ile İZYUVA sakinleri hem günlük ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri bir markete hem de keyifli vakit geçirebilecekleri manzaralı bir sosyal alana kavuşacak. Çalışmaların kısa süre içinde tamamlanması hedefleniyor.