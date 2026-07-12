Jandarma 1847 Zanlıyı Fotokapanlarla Tespit Etti - Son Dakika
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Jandarma 1847 Zanlıyı Fotokapanlarla Tespit Etti

12.07.2026 10:53
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Jandarma, fotokapanlarla tespit edilen 1847 zanlı hakkında adli işlem başlattı.

Jandarma Genel Komutanlığı, çeşitli suçlar işledikleri iddiasıyla fotokapanlarla tespit edilen 1847 zanlı hakkında adli işlem başlatıldığını bildirdi.

Genel Komutanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, suç ve suçlularla mücadelede jandarma tarafından kullanılan fotokapanlarla daha etkin ve hızlı sonuç alındığı belirtildi.

Bu kapsamda, yurt genelinde 1847 şüphelinin tespit edilerek yakalandığı ifade edildi.

Zanlıların, göçmen kaçakçılığı, mülki makamlarca yasaklanmasına rağmen ormanlara izinsiz giriş, uyuşturucu imal ve ticareti, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet, hırsızlık ve diğer suçlar nedeniyle adli makamlara teslim edilerek işlem başlatıldığı kaydedildi.

Açıklamada, "Göçmen kaçakçılığından hırsızlığa, orman yangınlarıyla mücadeleden kültür ve tabiat varlıklarımıza yönelik suçlara uzanan geniş bir yelpazede, teknolojik imkanların da yardımıyla mücadeleye azim ve kararlılıkla devam edeceğiz." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA

Teknoloji, Güvenlik, Jandarma, 3. Sayfa, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Jandarma 1847 Zanlıyı Fotokapanlarla Tespit Etti - Son Dakika

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