Giresun'un Alucra ilçesinde jandarma trafik ekipleri, trafik haftası kapsamında köy okulunu ziyaret etti.
Alucra İlçe Jandarma Komutanlığı trafik timleri, Yeşilyurt Köyü İlkokulu'nu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.
Etkinlikte, öğrencilerin bisikletleri jandarma görevlileri tarafından tamir edildi.
Programda öğrencilere trafik işaret ve kuralları hakkında da bilgiler verildi.
Son Dakika › Güncel › Jandarma'dan Öğrencilere Trafik Eğitimi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?