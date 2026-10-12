Jandarma Genel Komutanlığı 135 muvazzaf subay alacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Jandarma Genel Komutanlığı 135 muvazzaf subay alacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Jandarma Genel Komutanlığı 135 muvazzaf subay alacak
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 135 muvazzaf subay alınacak. Başvurular 12–26 Ekim 2026 tarihleri arasında Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet aracılığıyla yapılacak. Tabip ve diş tabibi branşlarında KPSS ve ALES şartı aranmayacak.

(ANKARA) - Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 135 muvazzaf subay alınacak. Başvurular 12–26 Ekim 2026 tarihleri arasında Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet aracılığıyla yapılacak. Tabip ve diş tabibi branşlarında KPSS ve ALES şartı aranmayacak.

İçişleri Bakanlığı Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığının "2027 Yılı Muvazzaf Subay Temin İlanı" Resmi Gazete'de yayımlandı.

İlana göre, Jandarma Genel Komutanlığı karargahı ile bağlı birlik ve kurumlarda görevlendirilmek üzere alınacak 135 muvazzaf subay, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığında eğitim görecek.

BAŞVURULAR 26 EKİM'DE SONA ERECEK

Başvurular, 12 Ekim 2026 tarihinde başlayacak ve 26 Ekim 2026 saat 23.59'da sona erecek. Adaylar, başvurularını yalnızca Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemine e-Devlet üzerinden giriş yaparak gerçekleştirebilecek. Posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacak.

Başvurusu kabul edilerek seçme sınavlarına katılmaya hak kazanan adaylar ile sınavların uygulama esasları, merkezleri ve tarihleri, Personel Temin Sisteminde duyurulacak.

LİSANS MEZUNİYETİ VE YAŞ ŞARTLARI

Adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, başvuru kılavuzunda belirtilen en az dört yıllık lisans bölüm veya programlarından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olması gerekiyor. Muhtemel geçici kayıt tarihi olarak belirtilen Ocak 2027'ye kadar mezun olabilecek durumdaki adaylar da başvurabilecek.

Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 1 Ocak 2026 itibarıyla lisans mezunları veya geçici kayıt tarihine kadar mezun olabilecek adaylar için 27, lisansüstü öğrenimini tamamlamış adaylar için 32 yaşını bitirmemiş olma şartı bulunuyor. Buna göre, ilk grupta 1 Ocak 1999 ve sonrasında, lisansüstü öğrenimini tamamlayanlarda ise 1 Ocak 1994 ve sonrasında doğanlar başvuru yapabilecek.

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu olması, hamile olmamak ve başvuru kılavuzunda belirtilen diğer koşulları taşımak da aranan şartlar arasında yer alıyor.

BRANŞLARA GÖRE KONTENJANLAR

Jandarma branşına 79, istihkama 11, muhabereye 10, bakıma 7, hukuka 4, ikmale ve veterinere birer kontenjan ayrıldı. Maliye, inşaat mühendisliği, tabip ve diş tabibi branşlarında ise 2'şer subay alınacak.

Öğretmenlik branşlarında beden eğitimi için 3, hukuk ve İngilizce için dörder, rehberlik, İtalyanca ve Fransızca için birer kontenjan belirlendi.

Toplam kontenjanın 116'sı erkek, 12'si kadın adaylar için ayrıldı. Bunlara ek olarak, jandarma branşında "şehit veya vazife malulü kontenjanları" kapsamında 6 erkek ve 1 kadın aday için yer ayrıldı.

TABİP VE DİŞ TABİPLERİNDE KPSS VE ALES ŞARTI YOK

İlanın puan tablosunda jandarma, istihkam, muhabere, ikmal, bakım, maliye, inşaat mühendisliği, beden eğitimi öğretmenliği, rehberlik öğretmenliği, hukuk öğretmenliği ve veteriner branşları için KPSS P3 ve ALES eşit ağırlık puanları 65 olarak belirtildi.

İngilizce, İtalyanca ve Fransızca öğretmenliği branşlarında KPSS P3 ve ALES eşit ağırlık için 65, YDS için 85 puan yer aldı. Hukuk branşında ise KPSS P4 ve ALES eşit ağırlık puanları 70 olarak belirlendi. Tabip ve diş tabibi branşlarında KPSS ve ALES şartı aranmayacak.

Başvuru yapılabilecek lisans bölüm ve programları ile diğer koşullar başvuru kılavuzunda yer alacak. Kılavuz, Jandarma Genel Komutanlığı, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının kamu ilanları sayfası ve Kariyer Kapısı üzerinden yayımlanacak.

Kaynak: ANKA
E-DevletJandarmaGüncelKPSSSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11 kişinin öldüğü kazada 2 şoför gözaltına alındı Otobüsün son görüntüleri kamerada 11 kişinin öldüğü kazada 2 şoför gözaltına alındı! Otobüsün son görüntüleri kamerada
Güne damga vuran iddia Arda Turan İstanbul’a geldi, TFF ile görüşecek Güne damga vuran iddia! Arda Turan İstanbul'a geldi, TFF ile görüşecek
Bir kişiyi öldüren kaplan için karar verildi: Uyutulmayacak Bir kişiyi öldüren kaplan için karar verildi: Uyutulmayacak
Kaslarına güvenen sporcu hiç beklemediği bir sonuçla karşılaştı Kaslarına güvenen sporcu hiç beklemediği bir sonuçla karşılaştı
Kaza anının görüntüsü ortaya çıktı: 11 kişinin hayatını kaybettiği faciaya geri manevra neden olmuş Kaza anının görüntüsü ortaya çıktı: 11 kişinin hayatını kaybettiği faciaya geri manevra neden olmuş
Marmara Denizi’nde İstanbul’da da hissedilen bir deprem meydana geldi Marmara Denizi’nde İstanbul’da da hissedilen bir deprem meydana geldi
Manisa’daki kazada ölü ve yaralıların kimlikleri belli oldu Manisa'daki kazada ölü ve yaralıların kimlikleri belli oldu
22:31
Serdal Adalı isyan etti: Tokat ve yumruk yedik
Serdal Adalı isyan etti: Tokat ve yumruk yedik
22:03
Canlı yayında patladı Selçuk İnan’dan maçın hakemine sert eleştiri
Canlı yayında patladı! Selçuk İnan'dan maçın hakemine sert eleştiri
21:51
“Antalya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Büşra Özdemir AK Parti’ye geçecek“ iddiası
"Antalya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Büşra Özdemir AK Parti'ye geçecek" iddiası
21:43
Fırat Aydınus ve Ali Gültiken, Beşiktaş’ın penaltı beklediği pozisyonu yorumladı
Fırat Aydınus ve Ali Gültiken, Beşiktaş'ın penaltı beklediği pozisyonu yorumladı
21:05
Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan’dan Husilere kınama
Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan'dan Husilere kınama
20:45
Riyad’daki havalimanı bir kez daha hedef alındı Husilerden yeni tehdit
Riyad'daki havalimanı bir kez daha hedef alındı! Husilerden yeni tehdit
19:24
Tümer Metin’den Aston Villa maçı öncesi Fenerbahçe için çarpıcı iddia
Tümer Metin'den Aston Villa maçı öncesi Fenerbahçe için çarpıcı iddia
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2026 01:33:19. #.0.2#
SON DAKİKA: Jandarma Genel Komutanlığı 135 muvazzaf subay alacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei