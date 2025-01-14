Jandarma Genel Komutanlığı\'nın 3\'üncü GÖKBEY Helikopteri Teslim Alındı

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TÜRK Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) tarafından üretilen 3'üncü GÖKBEY helikopteri, Jandarma Genel Komutanlığı envanterine katıldı.

Jandarma Genel Komutanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ailemiz büyüyor, gururumuz katlanıyor, 3'üncü GÖKBEY'imiz aramıza katıldı. Jandarma Genel Komutanlığı envanterinde yerini alacak olan 3'üncü GÖKBEY'imizin teslim alınma süreci tamamlandı. Üreten ülkemizin nişanesi, gururumuz GÖKBEY'lerimiz ile çok daha güçlüyüz. Vatana, millete ve Jandarma Havacılık Komutanlığımıza hayırlı, uğurlu olsun" denildi.

TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu ise sosyal medya hesabından GÖKBEY'in görüntülerini paylaşarak, " Türkiye'nin tam bağımsız teknoloji hedefinde ilerlerken adımlarımızı sağlam atıyoruz. Jandarma Genel Komutanlığımıza 3'üncü genel maksat helikopterimiz T625 GÖKBEY'imizi teslim ettik. Yerli ve milli imkanlarla ürettiğimiz T625 GÖKBEY'imizle adımızı tüm arenalarda göklere yazmaya devam edeceğiz" dedi.