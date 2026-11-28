İzmir'in Bayındır ilçesinde hakkında 11 yıl 5 ay 25 gün hapis cezasıyla aranan firari hükümlü, ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ile yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" ile "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçlarından hakkında 11 yıl 5 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.A'nın yakalanması için çalışma başlattı.

Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, R.A'nın Havuzbaşı Mahallesi'ndeki bir çiftliğe geleceği bilgisi üzerine operasyon başlattı.

İl Jandarma Komutanlığı ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, plakasız motosikletle kaçmaya çalışan R.A'yı yakaladı.

Hükümlünün üst aramasında ruhsatsız tabanca, şarjör ve 25 fişek, 16 sentetik ecza hapı, 36 gram sentetik uyuşturucu, 40 gram kubar esrar, hassas terazi, çakı ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.